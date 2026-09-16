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Россия и Китай согласовали условия на поставки живых северных оленей

Россия и Китай согласовали условия на поставки живых северных оленей - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай согласовали условия на поставки живых северных оленей

Условия на поставки живых северных оленей из России в Китай согласованы - теперь КНР сможет начать их импорт, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T00:21+0300

2026-09-16T00:21+0300

2026-09-16T00:21+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Условия на поставки живых северных оленей из России в Китай согласованы - теперь КНР сможет начать их импорт, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. "Условия на поставки живых северных оленей в КНР согласованы и поставки могут осуществляться", - говорится в сообщении. Согласно материалам ведомства, заинтересованные поставщики должны пройти обследование на соответствие требованиям Китая, в том числе требованиям протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о карантинных и санитарных требованиях к северным оленям, поставляемым в Китай. Кроме того, экспортеры должны быть внесены в реестр ФГИС "Цербер" по Китаю. Россия и Китай в сентябре прошлого года подписали протоколы по продаже северных оленей китайским компаниям. С тех пор стороны обсуждали условия их поставок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, китай, кнр, россельхознадзор