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Россия и Китай согласовали условия на поставки живых северных оленей - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай согласовали условия на поставки живых северных оленей
Россия и Китай согласовали условия на поставки живых северных оленей - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай согласовали условия на поставки живых северных оленей
Условия на поставки живых северных оленей из России в Китай согласованы - теперь КНР сможет начать их импорт, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T00:21+0300
2026-09-16T00:21+0300
россия
бизнес
китай
кнр
россельхознадзор
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Условия на поставки живых северных оленей из России в Китай согласованы - теперь КНР сможет начать их импорт, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. "Условия на поставки живых северных оленей в КНР согласованы и поставки могут осуществляться", - говорится в сообщении. Согласно материалам ведомства, заинтересованные поставщики должны пройти обследование на соответствие требованиям Китая, в том числе требованиям протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о карантинных и санитарных требованиях к северным оленям, поставляемым в Китай. Кроме того, экспортеры должны быть внесены в реестр ФГИС "Цербер" по Китаю. Россия и Китай в сентябре прошлого года подписали протоколы по продаже северных оленей китайским компаниям. С тех пор стороны обсуждали условия их поставок.
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россия, бизнес, китай, кнр, россельхознадзор
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КНР, Россельхознадзор
00:21 16.09.2026
 
Россия и Китай согласовали условия на поставки живых северных оленей

Россельхознадзор: условия на поставки живых северных оленей из России в Китай согласованы

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Условия на поставки живых северных оленей из России в Китай согласованы - теперь КНР сможет начать их импорт, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.
"Условия на поставки живых северных оленей в КНР согласованы и поставки могут осуществляться", - говорится в сообщении.
Согласно материалам ведомства, заинтересованные поставщики должны пройти обследование на соответствие требованиям Китая, в том числе требованиям протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о карантинных и санитарных требованиях к северным оленям, поставляемым в Китай. Кроме того, экспортеры должны быть внесены в реестр ФГИС "Цербер" по Китаю.
Россия и Китай в сентябре прошлого года подписали протоколы по продаже северных оленей китайским компаниям. С тех пор стороны обсуждали условия их поставок.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙКНРРоссельхознадзор
 
 
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