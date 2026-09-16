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В России выросло число закупок Wi-Fi-оборудования
В России выросло число закупок Wi-Fi-оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ
В России выросло число закупок Wi-Fi-оборудования
Отечественное Wi-Fi-оборудование становится более востребованным в РФ, в первом полугодии 2026 года общее число закупок выросло на 22%, рассказал эксперт... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T07:58+0300
2026-09-16T07:58+0300
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бизнес
технологии
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Отечественное Wi-Fi-оборудование становится более востребованным в РФ, в первом полугодии 2026 года общее число закупок выросло на 22%, рассказал эксперт проекта "Контур.Закупки" Евгения Сергиенко.
"В первом полугодии 2026 года общее число закупок Wi-Fi-оборудования выросло на 22%", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Сергиенко.
По ее словам, особенно увеличилось число госзакупок, при этом заказчики отдают предпочтение более дешевой продукции.
"По базовым техническим характеристикам российские решения уже приблизились к иностранным", - подчеркнул в свою очередь эксперт по беспроводным технологиям "К2Теха" Виктор Беляев.
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бизнес, технологии, россия, ведомости
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Ведомости
В России выросло число закупок Wi-Fi-оборудования
Эксперт Сергиенко: отечественное Wi-Fi-оборудование стало более востребованным в России
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Отечественное Wi-Fi-оборудование становится более востребованным в РФ, в первом полугодии 2026 года общее число закупок выросло на 22%, рассказал эксперт проекта "Контур.Закупки" Евгения Сергиенко.
"В первом полугодии 2026 года общее число закупок Wi-Fi-оборудования выросло на 22%", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Сергиенко.
По ее словам, особенно увеличилось число госзакупок, при этом заказчики отдают предпочтение более дешевой продукции.
"По базовым техническим характеристикам российские решения уже приблизились к иностранным", - подчеркнул в свою очередь эксперт по беспроводным технологиям "К2Теха" Виктор Беляев.