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Россия и Китай создадут рабочую группу по геологии и недропользованию
Россия и Китай создадут рабочую группу по геологии и недропользованию - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай создадут рабочую группу по геологии и недропользованию
Россия и Китай договорились о создании рабочей группы для координации сотрудничества в геологии и недропользовании, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:56+0300
2026-09-16T09:56+0300
2026-09-16T09:56+0300
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мировая экономика
китай
минприроды
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о создании рабочей группы для координации сотрудничества в геологии и недропользовании, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.
"Российская и китайская стороны договорились о создании совместной рабочей группы для координации сотрудничества в сфере геологии и недропользования", - сказано в сообщении.
Отмечается, что решение принято по итогам встречи заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с заместителем министра природных ресурсов Китая, президентом Китайской геологической службы Сюй Дачуном на международном форуме и выставке China Mining 2026.
"Стороны обсудили совместные геологические проекты и взаимодействие в рамках БРИКС. В числе приоритетных направлений — региональное геологическое изучение недр, составление геологических карт и геохимические исследования", - добавляется там же.
Согласно релизу, в продолжение переговоров состоялась экспертная встреча представителей геологических служб двух стран.
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россия, мировая экономика, китай, минприроды
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Минприроды
Россия и Китай создадут рабочую группу по геологии и недропользованию
Минприроды: Россия и Китай создадут рабочую группу по геологии и недропользованию
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о создании рабочей группы для координации сотрудничества в геологии и недропользовании, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.
"Российская и китайская стороны договорились о создании совместной рабочей группы для координации сотрудничества в сфере геологии и недропользования", - сказано в сообщении.
Отмечается, что решение принято по итогам встречи заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с заместителем министра природных ресурсов Китая, президентом Китайской геологической службы Сюй Дачуном на международном форуме и выставке China Mining 2026.
"Стороны обсудили совместные геологические проекты и взаимодействие в рамках БРИКС. В числе приоритетных направлений — региональное геологическое изучение недр, составление геологических карт и геохимические исследования", - добавляется там же.
Согласно релизу, в продолжение переговоров состоялась экспертная встреча представителей геологических служб двух стран.