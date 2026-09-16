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Россия и Китай создадут рабочую группу по геологии и недропользованию

Россия и Китай создадут рабочую группу по геологии и недропользованию - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай создадут рабочую группу по геологии и недропользованию

Россия и Китай договорились о создании рабочей группы для координации сотрудничества в геологии и недропользовании, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T09:56+0300

2026-09-16T09:56+0300

2026-09-16T09:56+0300

россия

мировая экономика

китай

минприроды

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о создании рабочей группы для координации сотрудничества в геологии и недропользовании, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. "Российская и китайская стороны договорились о создании совместной рабочей группы для координации сотрудничества в сфере геологии и недропользования", - сказано в сообщении. Отмечается, что решение принято по итогам встречи заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с заместителем министра природных ресурсов Китая, президентом Китайской геологической службы Сюй Дачуном на международном форуме и выставке China Mining 2026. "Стороны обсудили совместные геологические проекты и взаимодействие в рамках БРИКС. В числе приоритетных направлений — региональное геологическое изучение недр, составление геологических карт и геохимические исследования", - добавляется там же. Согласно релизу, в продолжение переговоров состоялась экспертная встреча представителей геологических служб двух стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, минприроды