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Россия готова делиться с Индией наработками в сфере автономного судоходства
Россия готова делиться с Индией наработками в сфере автономного судоходства - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова делиться с Индией наработками в сфере автономного судоходства
Россия готова делиться с партнерами из Индии наработками в сфере автономного судоходства, в том числе в направлении высокоинтеллектуальных транспортных систем в | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:06+0300
2026-09-16T10:06+0300
2026-09-16T10:06+0300
россия
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индия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами из Индии наработками в сфере автономного судоходства, в том числе в направлении высокоинтеллектуальных транспортных систем в морских перевозках, сообщает Минтранс РФ.
Соответствующие вопросы обсуждались в рамках переговоров по вопросам сотрудничества в области транспорта, в которых приняли участие замглавы Минтранса Дмитрий Зверев и секретарь министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии В. Умашанкор. Также Зверев провел встречу с секретарем индийского министерства портов, судоходства и водных путей Виджаем Кумаром.
"На переговорах рассмотрели обмен опытом в области автономного судоходства. Россия готова делиться с индийскими коллегами наработками в этой сфере. Перспективным направлением сотрудничества является развитие интеллектуальных транспортных систем и высокоавтоматизированного транспорта в морских перевозках", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсудили развитие и увеличение объемов перевозок морским транспортом между странами.
"Российская сторона предложила наращивать регулярное судоходное сообщение для увеличения перевозок грузов морским транспортом", - заключили в Минтрансе.
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россия, бизнес, индия
Россия готова делиться с Индией наработками в сфере автономного судоходства
Минтранс: Россия готова делиться с Индией наработками в сфере автономного судоходства
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами из Индии наработками в сфере автономного судоходства, в том числе в направлении высокоинтеллектуальных транспортных систем в морских перевозках, сообщает Минтранс РФ.
Соответствующие вопросы обсуждались в рамках переговоров по вопросам сотрудничества в области транспорта, в которых приняли участие замглавы Минтранса Дмитрий Зверев и секретарь министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии В. Умашанкор. Также Зверев провел встречу с секретарем индийского министерства портов, судоходства и водных путей Виджаем Кумаром.
"На переговорах рассмотрели обмен опытом в области автономного судоходства. Россия готова делиться с индийскими коллегами наработками в этой сфере. Перспективным направлением сотрудничества является развитие интеллектуальных транспортных систем и высокоавтоматизированного транспорта в морских перевозках", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсудили развитие и увеличение объемов перевозок морским транспортом между странами.
"Российская сторона предложила наращивать регулярное судоходное сообщение для увеличения перевозок грузов морским транспортом", - заключили в Минтрансе.