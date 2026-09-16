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Россия впервые экспортировала водку в Парагвай в 2026 году

Россия впервые экспортировала водку в Парагвай в 2026 году - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россия впервые экспортировала водку в Парагвай в 2026 году

Россия в 2026 году впервые экспортировала водку в Парагвай, объем поставки составил 7,5 тонн на сумму более 13 тысяч долларов, сообщил Федеральный центр... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:39+0300

2026-09-16T10:39+0300

2026-09-16T10:39+0300

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агроэкспорт

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в 2026 году впервые экспортировала водку в Парагвай, объем поставки составил 7,5 тонн на сумму более 13 тысяч долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2026 году Россия ввезла в Парагвай порядка 7,5 тонн водки на сумму более 13 тысяч долларов. Ранее экспорт этого вида алкогольной продукции в южноамериканскую страну не осуществлялся", - говорится в сообщении. В центре отметили, что это в целом первая поставка продукции агропромышленного комплекса в Парагвай с 2022 года. "Тогда Россия экспортировала в страну овсяные хлопья и семена подсолнечника", - сообщили там.

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россия, бизнес, парагвай, агроэкспорт