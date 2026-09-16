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Россия впервые экспортировала водку в Парагвай в 2026 году
Россия впервые экспортировала водку в Парагвай в 2026 году - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия впервые экспортировала водку в Парагвай в 2026 году
Россия в 2026 году впервые экспортировала водку в Парагвай, объем поставки составил 7,5 тонн на сумму более 13 тысяч долларов, сообщил Федеральный центр... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:39+0300
2026-09-16T10:39+0300
2026-09-16T10:39+0300
россия
бизнес
парагвай
агроэкспорт
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в 2026 году впервые экспортировала водку в Парагвай, объем поставки составил 7,5 тонн на сумму более 13 тысяч долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2026 году Россия ввезла в Парагвай порядка 7,5 тонн водки на сумму более 13 тысяч долларов. Ранее экспорт этого вида алкогольной продукции в южноамериканскую страну не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В центре отметили, что это в целом первая поставка продукции агропромышленного комплекса в Парагвай с 2022 года.
"Тогда Россия экспортировала в страну овсяные хлопья и семена подсолнечника", - сообщили там.
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РОССИЯ, Бизнес, ПАРАГВАЙ, Агроэкспорт
Россия впервые экспортировала водку в Парагвай в 2026 году
"Агроэкспорт": Россия в 2026 году впервые экспортировала водку в Парагвай
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в 2026 году впервые экспортировала водку в Парагвай, объем поставки составил 7,5 тонн на сумму более 13 тысяч долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2026 году Россия ввезла в Парагвай порядка 7,5 тонн водки на сумму более 13 тысяч долларов. Ранее экспорт этого вида алкогольной продукции в южноамериканскую страну не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В центре отметили, что это в целом первая поставка продукции агропромышленного комплекса в Парагвай с 2022 года.
"Тогда Россия экспортировала в страну овсяные хлопья и семена подсолнечника", - сообщили там.