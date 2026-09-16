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Пассажирам в России не понадобится паспорт для посадки в поезд

Пассажирам в России не понадобится паспорт для посадки в поезд - 16.09.2026, ПРАЙМ

Пассажирам в России не понадобится паспорт для посадки в поезд

Пассажирам в России в ближайшем будущем для посадки в поезд не потребуется паспорт, будет достаточно биометрии, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:51+0300

2026-09-16T10:51+0300

2026-09-16T10:51+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Пассажирам в России в ближайшем будущем для посадки в поезд не потребуется паспорт, будет достаточно биометрии, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. С 18 августа добавились еще два маршрута: Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров. "В ближайшем будущем для посадки в поезд не нужно будет брать с собой ни паспорт, ни билет, достаточно биометрии", - сказал Белозеров, выступая на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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