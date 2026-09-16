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В России запустили обновленный сервис "Стоп! Мошенник!"

В России запустили обновленный сервис "Стоп! Мошенник!" - 16.09.2026, ПРАЙМ

В России запустили обновленный сервис "Стоп! Мошенник!"

Обновленный сервис "Стоп! Мошенник!" запущен на федеральном просветительском портале моифинансы.рф, где россияне получат возможность выработать модель... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:17+0300

2026-09-16T13:17+0300

2026-09-16T13:17+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Обновленный сервис "Стоп! Мошенник!" запущен на федеральном просветительском портале моифинансы.рф, где россияне получат возможность выработать модель реагирования на схемы мошенников, сообщает Минфин России. "На федеральном просветительском портале моифинансы.рф запущен обновленный сервис "Стоп! Мошенник!". Он поможет пользователям не только узнать о распространенных схемах финансового мошенничества, но и отработать правильную модель поведения при контакте с потенциальным злоумышленником", - говорится в материалах на сайте министерства. Главным элементом сервиса является интерактивный тренажер, который моделирует реальные звонки и сообщения якобы от банка, родственника, начальника и других лиц, отмечается в материалах. "Пользователю нужно выбрать роль и пройти различные сценарии, разработанные с учетом особенностей и наиболее распространенных рисков для разных возрастных групп. После каждого ответа тренажер объяснит, какие признаки мошенничества были в ситуации и почему выбранная тактика могла привести к потере денег или персональных данных", - поясняется в материалах. Интерактивные возможности сервиса позволят перевести знания в практический навык, отмечает директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. "Наша задача – помочь человеку выработать правильную последовательность действий, чтобы при реальной попытке обмана он смог распознать манипуляцию, остановиться и не передать мошенникам деньги или персональные данные", - приводятся его слова в материалах на сайте. Тренажер в сервисе дополняется базой знаний с практическими материалами в виде статей, пошаговых инструкций, чек-листов и памяток в формате PDF. Кроме того, отдельный раздел сервиса посвящен разбору типичных ошибок, которыми пользуются мошенники, а также в материалах учитываются особенности разных аудиторий, отмечает Минфин. "Для каждой возрастной группы разработаны соответствующие сценарии и рекомендации, которые помогут распознавать опасные ситуации и понять, как действовать при контакте с потенциальным мошенником", - подчеркивает ведомство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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