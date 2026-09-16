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Россия в августе в 10 раз увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи
Россия в августе в 10 раз увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия в августе в 10 раз увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи
Россия в августе в 10 раз в годовом выражении увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи - поставки достигли 223 тысяч долларов, следует из данных южнокорейской... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:41+0300
2026-09-16T15:41+0300
2026-09-16T15:41+0300
россия
южная корея
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в августе в 10 раз в годовом выражении увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи - поставки достигли 223 тысяч долларов, следует из данных южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости.
Кроме того, Россия в августе активно закупала у страны соевый соус - сумма импорта составила 257 тысяч долларов, однако положительная динамика была не столь заметной. Рост в годовом выражении составил 10%.
В конце лета Россия была крупнейшим покупателем как кетчупа, так и соевого соуса у Южной Кореи.
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россия, южная корея
Россия в августе в 10 раз увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи
Россия в августе в 10 раз увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в августе в 10 раз в годовом выражении увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи - поставки достигли 223 тысяч долларов, следует из данных южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости.
Кроме того, Россия в августе активно закупала у страны соевый соус - сумма импорта составила 257 тысяч долларов, однако положительная динамика была не столь заметной. Рост в годовом выражении составил 10%.
В конце лета Россия была крупнейшим покупателем как кетчупа, так и соевого соуса у Южной Кореи.