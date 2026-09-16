https://1prime.ru/20260916/rossija-873356553.html

Россия в августе в 10 раз увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи

Россия в августе в 10 раз увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россия в августе в 10 раз увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи

Россия в августе в 10 раз в годовом выражении увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи - поставки достигли 223 тысяч долларов, следует из данных южнокорейской... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:41+0300

2026-09-16T15:41+0300

2026-09-16T15:41+0300

россия

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873356553.jpg?1789562464

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в августе в 10 раз в годовом выражении увеличила импорт кетчупа из Южной Кореи - поставки достигли 223 тысяч долларов, следует из данных южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости. Кроме того, Россия в августе активно закупала у страны соевый соус - сумма импорта составила 257 тысяч долларов, однако положительная динамика была не столь заметной. Рост в годовом выражении составил 10%. В конце лета Россия была крупнейшим покупателем как кетчупа, так и соевого соуса у Южной Кореи.

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южная корея