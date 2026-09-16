https://1prime.ru/20260916/rossija-873356615.html
Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России - 16.09.2026, ПРАЙМ
Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Один из крупнейших в мире модных домов Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:41+0300
2026-09-16T15:41+0300
2026-09-16T15:41+0300
бизнес
louis vuitton
роспатент
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире модных домов Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, "Луи Вюиттон Маллетьер" зарегистрировала свой логотип 16 сентября текущего года, а исключительные права на него продлятся до 1 октября 2035 года.
Под товарным знаком компания теперь сможет продавать в России одежду, аксессуары, головные уборы и другие товары сегмента "люкс".
Французский дом моды закрыл свои бутики в России в 2022 году.
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бизнес, louis vuitton, роспатент
Бизнес, Louis Vuitton, Роспатент
Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Роспатент: Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире модных домов Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, "Луи Вюиттон Маллетьер" зарегистрировала свой логотип 16 сентября текущего года, а исключительные права на него продлятся до 1 октября 2035 года.
Под товарным знаком компания теперь сможет продавать в России одежду, аксессуары, головные уборы и другие товары сегмента "люкс".
Французский дом моды закрыл свои бутики в России в 2022 году.