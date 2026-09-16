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Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России - 16.09.2026, ПРАЙМ

Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

Один из крупнейших в мире модных домов Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:41+0300

2026-09-16T15:41+0300

2026-09-16T15:41+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире модных домов Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, "Луи Вюиттон Маллетьер" зарегистрировала свой логотип 16 сентября текущего года, а исключительные права на него продлятся до 1 октября 2035 года. Под товарным знаком компания теперь сможет продавать в России одежду, аксессуары, головные уборы и другие товары сегмента "люкс". Французский дом моды закрыл свои бутики в России в 2022 году.

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бизнес, louis vuitton, роспатент