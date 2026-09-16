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В России к середине сентября поставили на учет 46 электромобилей "Атом" - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В России к середине сентября поставили на учет 46 электромобилей "Атом"
В России к середине сентября поставили на учет 46 электромобилей "Атом" - 16.09.2026, ПРАЙМ
В России к середине сентября поставили на учет 46 электромобилей "Атом"
Количество поставленных на учет в ГАИ электромобилей "Атом" в России к середине сентября составило 46 единиц, следует из сообщения директора агентства... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:02+0300
2026-09-16T16:02+0300
бизнес
россия
москва
росатом
камаз
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Количество поставленных на учет в ГАИ электромобилей "Атом" в России к середине сентября составило 46 единиц, следует из сообщения директора агентства "Автостат" Сергея Целикова. "На начало августа на учет встало 40 электрокаров "Атом". А за первые две недели сентября еще 6 экземпляров", - написал аналитик в своем Telegram-канале. Первые товарные экземпляры "Атомов" были переданы клиентам, оформившим предзаказы, в середине июля 2026 года. Цена машины с учетом господдержки для отечественных электромобилей составляет 3,055 миллиона рублей. В среду на заводе "Москвич" стартовало массовое производство российских электромобилей по полному технологическому циклу. Как отметил в беседе с журналистами генеральный директор компании-разработчика АО "Кама" Игорь Поваразднюк, объем выпуска планируется довести до 20 машин в смену и за 2026-2027 годы собрать порядка 10 тысяч экземпляров. Проект реализуется при поддержке "Росатома", "Камаза", правительств Москвы и Республики Татарстан, ПСБ, а также институтов развития ВЭБ.РФ, ФРП, РФПИ.
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бизнес, россия, москва, росатом, камаз, псб
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Росатом, Камаз, ПСБ
16:02 16.09.2026
 
В России к середине сентября поставили на учет 46 электромобилей "Атом"

"Автостат": в России к середине сентября на учет в ГАИ поставили 46 электромобилей "Атом"

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Количество поставленных на учет в ГАИ электромобилей "Атом" в России к середине сентября составило 46 единиц, следует из сообщения директора агентства "Автостат" Сергея Целикова.
"На начало августа на учет встало 40 электрокаров "Атом". А за первые две недели сентября еще 6 экземпляров", - написал аналитик в своем Telegram-канале.
Первые товарные экземпляры "Атомов" были переданы клиентам, оформившим предзаказы, в середине июля 2026 года. Цена машины с учетом господдержки для отечественных электромобилей составляет 3,055 миллиона рублей.
В среду на заводе "Москвич" стартовало массовое производство российских электромобилей по полному технологическому циклу. Как отметил в беседе с журналистами генеральный директор компании-разработчика АО "Кама" Игорь Поваразднюк, объем выпуска планируется довести до 20 машин в смену и за 2026-2027 годы собрать порядка 10 тысяч экземпляров.
Проект реализуется при поддержке "Росатома", "Камаза", правительств Москвы и Республики Татарстан, ПСБ, а также институтов развития ВЭБ.РФ, ФРП, РФПИ.
 
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