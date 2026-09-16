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Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе

Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе - 16.09.2026, ПРАЙМ

Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе

Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в России снизилась в августе впервые за четыре месяца и составила 1,445 миллиона рублей, сообщило агентство... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T16:44+0300

2026-09-16T16:44+0300

2026-09-16T16:44+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в России снизилась в августе впервые за четыре месяца и составила 1,445 миллиона рублей, сообщило агентство "Автостат". "Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе 2026 года составила 1 миллион 445 тысяч рублей. Руководитель стратегических проектов агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин отмечает, что в сравнении с июлем б/у машины стали дешевле в среднем на 0,2%, или 3 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что снижение цены в этом сегменте авторынка зафиксировано впервые за последние четыре месяца. Аналитики объяснили это ростом количества предложений. При этом августовский показатель средней цены подержанных легковых машин на 1,2%, или 17 тысяч рублей превышает результат годичной давности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия