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Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе
Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе - 16.09.2026, ПРАЙМ
Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе
Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в России снизилась в августе впервые за четыре месяца и составила 1,445 миллиона рублей, сообщило агентство... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:44+0300
2026-09-16T16:44+0300
2026-09-16T16:44+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в России снизилась в августе впервые за четыре месяца и составила 1,445 миллиона рублей, сообщило агентство "Автостат".
"Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе 2026 года составила 1 миллион 445 тысяч рублей. Руководитель стратегических проектов агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин отмечает, что в сравнении с июлем б/у машины стали дешевле в среднем на 0,2%, или 3 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снижение цены в этом сегменте авторынка зафиксировано впервые за последние четыре месяца. Аналитики объяснили это ростом количества предложений.
При этом августовский показатель средней цены подержанных легковых машин на 1,2%, или 17 тысяч рублей превышает результат годичной давности.
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бизнес, россия
Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе
"Автостат": средняя цена подержанных автомобилей с пробегом в России снизилась в августе
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в России снизилась в августе впервые за четыре месяца и составила 1,445 миллиона рублей, сообщило агентство "Автостат".
"Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе 2026 года составила 1 миллион 445 тысяч рублей. Руководитель стратегических проектов агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин отмечает, что в сравнении с июлем б/у машины стали дешевле в среднем на 0,2%, или 3 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снижение цены в этом сегменте авторынка зафиксировано впервые за последние четыре месяца. Аналитики объяснили это ростом количества предложений.
При этом августовский показатель средней цены подержанных легковых машин на 1,2%, или 17 тысяч рублей превышает результат годичной давности.