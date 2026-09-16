Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/rossija-873358217.html
Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе
Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе - 16.09.2026, ПРАЙМ
Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе
Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в России снизилась в августе впервые за четыре месяца и составила 1,445 миллиона рублей, сообщило агентство... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:44+0300
2026-09-16T16:44+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873358217.jpg?1789566290
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в России снизилась в августе впервые за четыре месяца и составила 1,445 миллиона рублей, сообщило агентство "Автостат". "Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе 2026 года составила 1 миллион 445 тысяч рублей. Руководитель стратегических проектов агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин отмечает, что в сравнении с июлем б/у машины стали дешевле в среднем на 0,2%, или 3 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что снижение цены в этом сегменте авторынка зафиксировано впервые за последние четыре месяца. Аналитики объяснили это ростом количества предложений. При этом августовский показатель средней цены подержанных легковых машин на 1,2%, или 17 тысяч рублей превышает результат годичной давности.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
16:44 16.09.2026
 
Средняя цена б/у автомобилей в России снизилась в августе

"Автостат": средняя цена подержанных автомобилей с пробегом в России снизилась в августе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в России снизилась в августе впервые за четыре месяца и составила 1,445 миллиона рублей, сообщило агентство "Автостат".
"Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе 2026 года составила 1 миллион 445 тысяч рублей. Руководитель стратегических проектов агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин отмечает, что в сравнении с июлем б/у машины стали дешевле в среднем на 0,2%, или 3 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снижение цены в этом сегменте авторынка зафиксировано впервые за последние четыре месяца. Аналитики объяснили это ростом количества предложений.
При этом августовский показатель средней цены подержанных легковых машин на 1,2%, или 17 тысяч рублей превышает результат годичной давности.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала