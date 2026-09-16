https://1prime.ru/20260916/rossija-873369731.html

Россия готова снабжать всех своих партнеров энергией, заявили в Минэнерго

Россия готова снабжать всех своих партнеров энергией, заявили в Минэнерго - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россия готова снабжать всех своих партнеров энергией, заявили в Минэнерго

Россия готова продолжать снабжать всех своих партнеров энергией, сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T22:23+0300

2026-09-16T22:23+0300

2026-09-16T22:24+0300

россия

павел сорокин

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия готова продолжать снабжать всех своих партнеров энергией, сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. В американском Хьюстоне проходит встреча стран G20 по энергетике. Сорокин возглавляет делегацию России. "Россия является полноправным членом G20, и мы не видим никаких причин для того, чтобы можно было даже обсуждать неучастие России. Россия является одной из немногих стран в мире, которая последовательно свою позицию не просто доносит, но и следует этой позиции и своими действиями подчеркивает, что мы готовы и продолжаем снабжать всех наших партнеров энергией", - сказал Сорокин ИС "Вести".

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россия, павел сорокин