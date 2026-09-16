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Россия готова снабжать всех своих партнеров энергией, заявили в Минэнерго - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Россия готова снабжать всех своих партнеров энергией, заявили в Минэнерго
Россия готова снабжать всех своих партнеров энергией, заявили в Минэнерго - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова снабжать всех своих партнеров энергией, заявили в Минэнерго
Россия готова продолжать снабжать всех своих партнеров энергией, сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:23+0300
2026-09-16T22:24+0300
россия
павел сорокин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873369731.jpg?1789586663
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия готова продолжать снабжать всех своих партнеров энергией, сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. В американском Хьюстоне проходит встреча стран G20 по энергетике. Сорокин возглавляет делегацию России. "Россия является полноправным членом G20, и мы не видим никаких причин для того, чтобы можно было даже обсуждать неучастие России. Россия является одной из немногих стран в мире, которая последовательно свою позицию не просто доносит, но и следует этой позиции и своими действиями подчеркивает, что мы готовы и продолжаем снабжать всех наших партнеров энергией", - сказал Сорокин ИС "Вести".
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40
россия, павел сорокин
РОССИЯ, Павел Сорокин
22:23 16.09.2026 (обновлено: 22:24 16.09.2026)
 
Россия готова снабжать всех своих партнеров энергией, заявили в Минэнерго

Сорокин: Россия готова продолжать снабжать всех своих партнеров энергией

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия готова продолжать снабжать всех своих партнеров энергией, сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
В американском Хьюстоне проходит встреча стран G20 по энергетике. Сорокин возглавляет делегацию России.
"Россия является полноправным членом G20, и мы не видим никаких причин для того, чтобы можно было даже обсуждать неучастие России. Россия является одной из немногих стран в мире, которая последовательно свою позицию не просто доносит, но и следует этой позиции и своими действиями подчеркивает, что мы готовы и продолжаем снабжать всех наших партнеров энергией", - сказал Сорокин ИС "Вести".
 
РОССИЯПавел Сорокин
 
 
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