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Россияне стали чаще брать IT-ипотеку в первом полугодии - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще брать IT-ипотеку в первом полугодии
Россияне стали чаще брать IT-ипотеку в первом полугодии - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще брать IT-ипотеку в первом полугодии
Россияне стали чаще в первом полугодии брать IT-ипотеку по сравнению с прошлым годом: спрос на нее вырос почти на треть, рассказало Минцифры. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:27+0300
2026-09-16T13:27+0300
россия
банки
бизнес
московская область
свердловская область
краснодарский край
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще в первом полугодии брать IT-ипотеку по сравнению с прошлым годом: спрос на нее вырос почти на треть, рассказало Минцифры. "По данным отчетности банков за первые шесть месяцев 2026 года выдано около 6 тысяч ИТ-ипотек на сумму свыше 41 миллиарда рублей. Год к году этот показатель вырос практически на треть. Программа сохраняет свою востребованность и показывает устойчивый спрос со стороны ИТ-специалистов. С момента запуска программы в ней приняли участие айтишники из 80 регионов России", - говорится в сообщении. Регионами-лидерами стали Московская область, где был выдан 831 кредит на 6,7 миллиарда рублей, на втором месте - Свердловская область, в которой IT-специалистам выдали 479 кредитов на 3,4 миллиарда рублей и Республика Татарстан - 452 кредита на 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, в список вошли Новосибирская область и Краснодарский край. С августа 2024 года программа реализуется на обновленных условиях, которые позволяют усилить ее вклад в развитие регионального баланса IT-рынка и повысить доступность жилья для специалистов. Ее цель - поддержать работников ключевой отрасли, сохранить кадровый потенциал регионов и создать условия для дальнейшего развития отечественных технологий.
московская область
свердловская область
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россия, банки, бизнес, московская область, свердловская область, краснодарский край
РОССИЯ, Банки, Бизнес, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край
13:27 16.09.2026
 
Россияне стали чаще брать IT-ипотеку в первом полугодии

Минцифры: спрос на IT-ипотеку в России вырос почти на треть

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще в первом полугодии брать IT-ипотеку по сравнению с прошлым годом: спрос на нее вырос почти на треть, рассказало Минцифры.
"По данным отчетности банков за первые шесть месяцев 2026 года выдано около 6 тысяч ИТ-ипотек на сумму свыше 41 миллиарда рублей. Год к году этот показатель вырос практически на треть. Программа сохраняет свою востребованность и показывает устойчивый спрос со стороны ИТ-специалистов. С момента запуска программы в ней приняли участие айтишники из 80 регионов России", - говорится в сообщении.
Регионами-лидерами стали Московская область, где был выдан 831 кредит на 6,7 миллиарда рублей, на втором месте - Свердловская область, в которой IT-специалистам выдали 479 кредитов на 3,4 миллиарда рублей и Республика Татарстан - 452 кредита на 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, в список вошли Новосибирская область и Краснодарский край.
С августа 2024 года программа реализуется на обновленных условиях, которые позволяют усилить ее вклад в развитие регионального баланса IT-рынка и повысить доступность жилья для специалистов. Ее цель - поддержать работников ключевой отрасли, сохранить кадровый потенциал регионов и создать условия для дальнейшего развития отечественных технологий.
 
РОССИЯБанкиБизнесМосковская областьСвердловская областьКраснодарский край
 
 
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