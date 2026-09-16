https://1prime.ru/20260916/rossijane-873349557.html

Россияне стали чаще брать IT-ипотеку в первом полугодии

Россияне стали чаще брать IT-ипотеку в первом полугодии - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще брать IT-ипотеку в первом полугодии

Россияне стали чаще в первом полугодии брать IT-ипотеку по сравнению с прошлым годом: спрос на нее вырос почти на треть, рассказало Минцифры. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:27+0300

2026-09-16T13:27+0300

2026-09-16T13:27+0300

россия

банки

бизнес

московская область

свердловская область

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873349557.jpg?1789554424

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще в первом полугодии брать IT-ипотеку по сравнению с прошлым годом: спрос на нее вырос почти на треть, рассказало Минцифры. "По данным отчетности банков за первые шесть месяцев 2026 года выдано около 6 тысяч ИТ-ипотек на сумму свыше 41 миллиарда рублей. Год к году этот показатель вырос практически на треть. Программа сохраняет свою востребованность и показывает устойчивый спрос со стороны ИТ-специалистов. С момента запуска программы в ней приняли участие айтишники из 80 регионов России", - говорится в сообщении. Регионами-лидерами стали Московская область, где был выдан 831 кредит на 6,7 миллиарда рублей, на втором месте - Свердловская область, в которой IT-специалистам выдали 479 кредитов на 3,4 миллиарда рублей и Республика Татарстан - 452 кредита на 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, в список вошли Новосибирская область и Краснодарский край. С августа 2024 года программа реализуется на обновленных условиях, которые позволяют усилить ее вклад в развитие регионального баланса IT-рынка и повысить доступность жилья для специалистов. Ее цель - поддержать работников ключевой отрасли, сохранить кадровый потенциал регионов и создать условия для дальнейшего развития отечественных технологий.

московская область

свердловская область

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, бизнес, московская область, свердловская область, краснодарский край