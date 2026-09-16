https://1prime.ru/20260916/rossijanin-873332363.html

Каждый седьмой россиянин готов перейти на новое место этой осенью

Каждый седьмой россиянин готов перейти на новое место этой осенью - 16.09.2026, ПРАЙМ

Каждый седьмой россиянин готов перейти на новое место этой осенью

Каждый седьмой россиянин активно ищет работу и готов перейти на новое место этой осенью, при этом примерно половина россиян довольны своим местом работы,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T05:31+0300

2026-09-16T05:31+0300

2026-09-16T05:31+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Каждый седьмой россиянин активно ищет работу и готов перейти на новое место этой осенью, при этом примерно половина россиян довольны своим местом работы, говорится в исследовании "Авито Работы" и "Авито Рекламы", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый седьмой (15%) респондент уже активно ищет новую работу и готов перейти на новое место этой осенью. Еще 8% рассматривают смену работы, но планируют сделать это позднее - зимой или после Нового года", - говорится в исследовании. Однако большинство работающих россиян планируют провести осень на текущем месте: 38% опрошенных экспертами человек собираются остаться в компании и развиваться внутри нее. При этом еще 28% время от времени просматривают вакансии, чтобы понимать, что происходит на рынке и какие возможности доступны. Больше четверти работающих россиян полностью довольны текущим местом работы и чувствуют себя на своем месте, еще треть - в целом довольны, но хотели бы некоторых изменений. При этом каждый десятый респондент хотел бы сменить сферу или профессию.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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