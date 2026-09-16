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"Рускон" организовал первый рейс из Китая в Россию по Севморпути

"Рускон" организовал первый рейс из Китая в Россию по Севморпути - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Рускон" организовал первый рейс из Китая в Россию по Севморпути

Компания "Рускон" (входит в ГК "Дело") организовала первый собственный рейс из Китая в Россию по Северному морскому пути (СМП), ранее маршрут сервиса проходил... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:57+0300

2026-09-16T13:57+0300

2026-09-16T13:57+0300

бизнес

россия

китай

суэцкий канал

санкт-петербург

"рускон"

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания "Рускон" (входит в ГК "Дело") организовала первый собственный рейс из Китая в Россию по Северному морскому пути (СМП), ранее маршрут сервиса проходил через Суэцкий канал, сообщает группа. "Мультимодальный транспортный оператор Рускон организовал первый собственный рейс из Китая в Россию по Северному морскому пути. Следовавший по маршруту контейнеровоз Honfu прибыл на терминал ГК "Дело" в Санкт-Петербурге. Перевозка выполнена в рамках действующего регулярного контейнерного сервиса Рускон между Санкт-Петербургом и портами Китая. Ранее маршрут сервиса проходил через Суэцкий канал", - говорится в сообщении. Уточняется, что теперь "Рускон" предлагает сезонные перевозки по Севморпути. Ожидаемое транзитное время составляет 25 дней вместо 45 при следовании через Суэцкий канал. По данным "Дела", маршрут контейнеровоза Honfu вместимостью порядка 3,7 тысячи ДФЭ включает прямые судозаходы в порты Наньша, Тайцан и Жичжао, для грузов из других регионов доступно фидерное сообщение. "Отправки по СМП осуществляются в период летне-осенней навигации. После ее завершения суда продолжат следовать через Суэцкий канал", - пояснили в группе. Там добавили, что к перевозке принимаются опасные и негабаритные грузы, рефрижераторные контейнеры, а также грузы на платформах типа flat rack. Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, в составе которого 7 морских и 46 наземных терминалов. Группа управляет парком из 40 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тысячи ДФЭ, а также собственным флотом.

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бизнес, россия, китай, суэцкий канал, санкт-петербург, "рускон"