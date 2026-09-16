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Российский рынок акций не показывает ярко выраженной динамики
Российский рынок акций не показывает ярко выраженной динамики - 16.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций не показывает ярко выраженной динамики
Российский рынок акций не демонстрирует ярко выраженной динамики в первый час основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:18+0300
2026-09-16T10:18+0300
2026-09-16T10:18+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует ярко выраженной динамики в первый час основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 9.50 мск снижается на символические 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 2 336,18 пункта.
В лидерах снижения стоимости - акции "Фармсинтеза" (−1,45%), "Мосэнерго" (−0,85%), НЛМК (−0,84%), "Русгидро" (−0,84%). Но сильнее всех из активно торгуемых эмитентов теряет МТС - 3,25%.
Ранее в среду компания МТС сообщила об утверждении новой дивидендной политики. Она, в частности, предусматривает возврат капитала акционерам в размере до 20% показателя годовой OIBDA в течение 2027-2028 годов.
В лидерах роста котировок - акции "Позитива" (+1,64%), "Озона" (+1,64%), "Циана" (+1,33%), ГК "Мать и дитя" ("МД Медикал груп") (+1,22%), ОГК‑2 (+1,13%).
"После вчерашней коррекции рынок стабилизируется, но заметного импульса пока нет", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
Инвесторы ждут сегодняшних данных Росстата об инфляции и свежих материалов Банка России, которые могут скорректировать ожидания дальнейшей траектории ключевой ставки, добавляет он.
"Учитывая сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефти, поддерживающей "нефтянку", ждем новых попыток индекса Мосбиржи вернуться выше уровня 2360 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением", - делится Евгений Локтюхов из ПСБ.
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рынок, торги, акции, владимир чернов, евгений локтюхов, мосбиржа, мтс, мосэнерго
Рынок, Торги, Акции, Владимир Чернов, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, МТС, Мосэнерго
Российский рынок акций не показывает ярко выраженной динамики
Индекс Мосбиржи снизился на 0,04% в первый час основной торговой сессии среды
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует ярко выраженной динамики в первый час основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 9.50 мск снижается на символические 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 2 336,18 пункта.
В лидерах снижения стоимости - акции "Фармсинтеза" (−1,45%), "Мосэнерго" (−0,85%), НЛМК (−0,84%), "Русгидро" (−0,84%). Но сильнее всех из активно торгуемых эмитентов теряет МТС - 3,25%.
Ранее в среду компания МТС сообщила об утверждении новой дивидендной политики. Она, в частности, предусматривает возврат капитала акционерам в размере до 20% показателя годовой OIBDA в течение 2027-2028 годов.
В лидерах роста котировок - акции "Позитива" (+1,64%), "Озона" (+1,64%), "Циана" (+1,33%), ГК "Мать и дитя" ("МД Медикал груп") (+1,22%), ОГК‑2 (+1,13%).
"После вчерашней коррекции рынок стабилизируется, но заметного импульса пока нет", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
Инвесторы ждут сегодняшних данных Росстата об инфляции и свежих материалов Банка России, которые могут скорректировать ожидания дальнейшей траектории ключевой ставки, добавляет он.
"Учитывая сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефти, поддерживающей "нефтянку", ждем новых попыток индекса Мосбиржи вернуться выше уровня 2360 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением", - делится Евгений Локтюхов из ПСБ.