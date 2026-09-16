https://1prime.ru/20260916/rynok-873349290.html

Турецкий фондовый рынок резко снизился

Турецкий фондовый рынок резко снизился - 16.09.2026, ПРАЙМ

Турецкий фондовый рынок резко снизился

Турецкий фондовый рынок резко снизился после того, как одна управляющая компания не смогла выполнить заявки инвесторов на погашение паев, что усилило опасения... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:17+0300

2026-09-16T13:17+0300

2026-09-16T13:17+0300

рынок

акции

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873349290.jpg?1789553876

АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Турецкий фондовый рынок резко снизился после того, как одна управляющая компания не смогла выполнить заявки инвесторов на погашение паев, что усилило опасения относительно проблем с ликвидностью в фондовом секторе страны, cообщило агентство Блумберг. Индекс Borsa Istanbul 100 в среду снижался на 5,7%, увеличив двухдневное падение до 6,9%. Это ставило индекс на путь к крупнейшему двухдневному снижению с марта прошлого года. Позднее потери сократились: к 11.55 мск индекс снижался примерно на 3%. Почти все бумаги из состава индекса торговались в минусе. Акции Destek Finans Faktoring потеряли 10%. Продажи усилились после заявления Pusula Portföy во вторник о невозможности некоторых ее инвестиционных фондов и фондов денежного рынка выполнить заявки на погашение паев. "Растущие опасения относительно надежности и ликвидности обеспечения фондов, по всей видимости, повысили риск того, что с трудностями могут столкнуться и другие фонды и компании", — заявила изданию экономист BVeri Consulting Бану Кывджи Токали. По данным финансовой платформы Fintables, инвесторы в среду вывели из турецких инвестиционных фондов чистые 55 миллиардов лир (около 1,13 миллиарда долларов). На фонды Tera Portföy Yönetimi пришлось около 32 миллиардов лир чистого оттока, еще почти 10 миллиардов лир инвесторы вывели из фондов Pusula Portföy Yönetimi. Компания Tera Yatırım Menkul Değerler, ранее договорившаяся о приобретении бизнеса Pusula в сфере управления портфелями и операций с ценными бумагами, отдельно заявила, что сделка еще не завершена и компания не несет ответственности за процессы погашения паев. Токали отметила, что углубление потери доверия к фондовому сектору сыграло значительную роль в усилении волны распродаж на рынках. "Мы можем сказать, что углубление потери доверия к сектору сыграло значительную роль в усилении волны продаж на рынках", — сказала экономист.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции