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Индекс Мосбиржи усилил снижение - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи усилил снижение
Индекс Мосбиржи усилил снижение - 16.09.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи усилил снижение
Российский рынок акций после умеренно слабого открытия к середине торгов снижается уже более чем на 1% по основному индексу, приближаясь к отметке 2300 пунктов, | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:55+0300
2026-09-16T15:00+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций после умеренно слабого открытия к середине торгов снижается уже более чем на 1% по основному индексу, приближаясь к отметке 2300 пунктов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск падает на 1,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 306,22 пункта. В начале торгов он снижался на символические 0,05%. "Российский рынок акций в среду, 16 сентября, в ходе дневной сессии продолжает снижаться. Давление на котировки оказывает сохраняющаяся неопределенность вокруг санкционной политики США в отношении России", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Санкционный законопроект продолжает продвигаться в конгрессе США и может быть вынесен на финальное голосование в ближайшее время, и инвесторы сохраняют осторожность, оценивая риски дальнейшего усиления санкционного давления на российскую экономику, добавил он. "Дополнительное давление на рынок может оказывать рост доходности ОФЗ на среднем и дальнем отрезках кривой доходности облигаций. Доходность ОФЗ сроком погашения от семи до десяти лет повысилась на 4 базисных пункта", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Компания МТС (-6,93%) дешевеет после объявления новой дивидендной политики на 2027-2028 годы. Минимальный целевой возврат капитала акционерам составляет 70 миллиардов рублей в год, но на дивиденды направят только 70% этой суммы, остальное пойдет на выкуп акций. При минимальном объеме это около 49 миллиардов денежных выплат, рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. По его мнению, инвесторов разочаровала именно перспектива сокращения дивидендной части, а более частые выплаты, не реже трех раз в год, пока не компенсируют эти опасения. Также в лидерах снижения котировок - акции "Самолета" (−6,17%), "Фармсинтеза" (−4,62%), ВК (−3,99%), "Мечела" (−3,98%). В лидерах роста стоимости — акции "М. Видео" (+2,37%), "Озона" (+2,30%), "Эн+" (+0,93%), "МД Медикал груп" (+0,88%), "Норникеля" (+0,77%). "Из макроэкономических новостей, во второй половине дня Росстат раскроет недельные данные индекса потребительских цен, которые могут повлиять на динамику индексов в четверг. В отсутствие негативных сюрпризов индекс Мосбиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 2250-2350 пунктов", - заключает Дудников.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, владимир чернов, мосбиржа, финам, фг "финам"
Рынок, Торги, Индексы, США, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, ФГ "ФИНАМ"
14:55 16.09.2026 (обновлено: 15:00 16.09.2026)
 
Индекс Мосбиржи усилил снижение

Индекс Мосбиржи упал на 1,32% относительно предыдущего закрытия, до 2306,22 пункта

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций после умеренно слабого открытия к середине торгов снижается уже более чем на 1% по основному индексу, приближаясь к отметке 2300 пунктов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.30 мск падает на 1,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 306,22 пункта. В начале торгов он снижался на символические 0,05%.
"Российский рынок акций в среду, 16 сентября, в ходе дневной сессии продолжает снижаться. Давление на котировки оказывает сохраняющаяся неопределенность вокруг санкционной политики США в отношении России", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
Санкционный законопроект продолжает продвигаться в конгрессе США и может быть вынесен на финальное голосование в ближайшее время, и инвесторы сохраняют осторожность, оценивая риски дальнейшего усиления санкционного давления на российскую экономику, добавил он.
"Дополнительное давление на рынок может оказывать рост доходности ОФЗ на среднем и дальнем отрезках кривой доходности облигаций. Доходность ОФЗ сроком погашения от семи до десяти лет повысилась на 4 базисных пункта", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Компания МТС (-6,93%) дешевеет после объявления новой дивидендной политики на 2027-2028 годы. Минимальный целевой возврат капитала акционерам составляет 70 миллиардов рублей в год, но на дивиденды направят только 70% этой суммы, остальное пойдет на выкуп акций. При минимальном объеме это около 49 миллиардов денежных выплат, рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
По его мнению, инвесторов разочаровала именно перспектива сокращения дивидендной части, а более частые выплаты, не реже трех раз в год, пока не компенсируют эти опасения.
Также в лидерах снижения котировок - акции "Самолета" (−6,17%), "Фармсинтеза" (−4,62%), ВК (−3,99%), "Мечела" (−3,98%).
В лидерах роста стоимости — акции "М. Видео" (+2,37%), "Озона" (+2,30%), "Эн+" (+0,93%), "МД Медикал груп" (+0,88%), "Норникеля" (+0,77%).
"Из макроэкономических новостей, во второй половине дня Росстат раскроет недельные данные индекса потребительских цен, которые могут повлиять на динамику индексов в четверг. В отсутствие негативных сюрпризов индекс Мосбиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 2250-2350 пунктов", - заключает Дудников.
 
РынокТоргиИндексыСШАВладимир ЧерновМосбиржаФинамФГ "ФИНАМ"
 
 
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