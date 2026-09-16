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"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей

"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей

"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей в 2026 году, но она будет зависеть от энергопотребления, заявил генеральный директор компании... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:49+0300

2026-09-16T10:49+0300

2026-09-16T10:49+0300

андрей рюмин

михаил мишустин

россети

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей в 2026 году, но она будет зависеть от энергопотребления, заявил генеральный директор компании Андрей Рюмин. "За первое полугодие выручка компании составила 980 миллиардов рублей, а вообще мы прогнозируем по 2026 году, что выручка превысит 2 триллиона рублей. На самом деле, это будет рекордный результат, но, конечно, при этом мы понимаем, что прогноз зависит очень сильно от динамики энергопотребления", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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андрей рюмин, михаил мишустин, россети