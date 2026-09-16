https://1prime.ru/20260916/ryumin-873341014.html
"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей
"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей
"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей в 2026 году, но она будет зависеть от энергопотребления, заявил генеральный директор компании... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:49+0300
2026-09-16T10:49+0300
2026-09-16T10:49+0300
андрей рюмин
михаил мишустин
россети
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей в 2026 году, но она будет зависеть от энергопотребления, заявил генеральный директор компании Андрей Рюмин. "За первое полугодие выручка компании составила 980 миллиардов рублей, а вообще мы прогнозируем по 2026 году, что выручка превысит 2 триллиона рублей. На самом деле, это будет рекордный результат, но, конечно, при этом мы понимаем, что прогноз зависит очень сильно от динамики энергопотребления", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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андрей рюмин, михаил мишустин, россети
Андрей Рюмин, Михаил Мишустин, Россети
"Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей
Рюмин: "Россети" прогнозируют рекордную выручку в 2 триллиона рублей в 2026 году