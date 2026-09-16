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Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть

Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть - 16.09.2026, ПРАЙМ

Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть

Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, примерно до 1 триллиона рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:50+0300

2026-09-16T10:50+0300

2026-09-16T12:00+0300

андрей рюмин

михаил мишустин

россети

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, примерно до 1 триллиона рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин."Что касается инвестиционной программы, то на сегодняшний день на 2026 год прогнозируется инвестпрограмма в размере около 1 триллиона рублей, это приблизительно на треть превышает инвестпрограмму прошлого, 2025 года", - сказал Рюмин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.Он отметил, что основные инвестиционные проекты "Россетей" связаны с теми регионами, где спрос на электроэнергию растет высокими темпами. В рамках инвестиционной программы компания строит все объекты с максимальным использованием оборудования, которое произведено на российских предприятиях, подчеркнул Рюмин."Конечно, приоритетом для нас является работа в новых субъектах Российской Федерации, в приграничных районах. Здесь много задач связано с обеспечением защиты энергообъектов и проведением аварийно-восстановительных работ. Также мы занимаемся перспективным развитием для обеспечения роста экономической активности данных регионов", - добавил глава "Россетей".По его словам, работа над технологическим развитием идет в двух направлениях. В первую очередь это установка на подстанциях компании накопителей энергии большой мощности, что позволяет повысить гибкость энергосистемы и уверенно проходить пиковые нагрузки.Также "Россети" прорабатывают использование технологий постоянного тока для передачи больших объемов мощности на значительные расстояния."В качестве первого такого проекта по строительству линии постоянного тока мы рассматриваем линию на Московский регион. Аналогичные проекты могут быть использованы и в регионах Сибири и Дальнего Востока", - заключил Рюмин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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андрей рюмин, михаил мишустин, россети