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Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть
Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть - 16.09.2026, ПРАЙМ
Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть
Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, примерно до 1 триллиона рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:50+0300
2026-09-16T10:50+0300
2026-09-16T12:00+0300
андрей рюмин
михаил мишустин
россети
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, примерно до 1 триллиона рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин."Что касается инвестиционной программы, то на сегодняшний день на 2026 год прогнозируется инвестпрограмма в размере около 1 триллиона рублей, это приблизительно на треть превышает инвестпрограмму прошлого, 2025 года", - сказал Рюмин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.Он отметил, что основные инвестиционные проекты "Россетей" связаны с теми регионами, где спрос на электроэнергию растет высокими темпами. В рамках инвестиционной программы компания строит все объекты с максимальным использованием оборудования, которое произведено на российских предприятиях, подчеркнул Рюмин."Конечно, приоритетом для нас является работа в новых субъектах Российской Федерации, в приграничных районах. Здесь много задач связано с обеспечением защиты энергообъектов и проведением аварийно-восстановительных работ. Также мы занимаемся перспективным развитием для обеспечения роста экономической активности данных регионов", - добавил глава "Россетей".По его словам, работа над технологическим развитием идет в двух направлениях. В первую очередь это установка на подстанциях компании накопителей энергии большой мощности, что позволяет повысить гибкость энергосистемы и уверенно проходить пиковые нагрузки.Также "Россети" прорабатывают использование технологий постоянного тока для передачи больших объемов мощности на значительные расстояния."В качестве первого такого проекта по строительству линии постоянного тока мы рассматриваем линию на Московский регион. Аналогичные проекты могут быть использованы и в регионах Сибири и Дальнего Востока", - заключил Рюмин.
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андрей рюмин, михаил мишустин, россети
Андрей Рюмин, Михаил Мишустин, Россети
Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть
Рюмин: инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть, до триллиона рублей
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Россетей" по итогам года вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, примерно до 1 триллиона рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин.
"Что касается инвестиционной программы, то на сегодняшний день на 2026 год прогнозируется инвестпрограмма в размере около 1 триллиона рублей, это приблизительно на треть превышает инвестпрограмму прошлого, 2025 года", - сказал Рюмин
на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным
.
Он отметил, что основные инвестиционные проекты "Россетей
" связаны с теми регионами, где спрос на электроэнергию растет высокими темпами. В рамках инвестиционной программы компания строит все объекты с максимальным использованием оборудования, которое произведено на российских предприятиях, подчеркнул Рюмин.
"Конечно, приоритетом для нас является работа в новых субъектах Российской Федерации, в приграничных районах. Здесь много задач связано с обеспечением защиты энергообъектов и проведением аварийно-восстановительных работ. Также мы занимаемся перспективным развитием для обеспечения роста экономической активности данных регионов", - добавил глава "Россетей".
По его словам, работа над технологическим развитием идет в двух направлениях. В первую очередь это установка на подстанциях компании накопителей энергии большой мощности, что позволяет повысить гибкость энергосистемы и уверенно проходить пиковые нагрузки.
Также "Россети" прорабатывают использование технологий постоянного тока для передачи больших объемов мощности на значительные расстояния.
"В качестве первого такого проекта по строительству линии постоянного тока мы рассматриваем линию на Московский регион. Аналогичные проекты могут быть использованы и в регионах Сибири и Дальнего Востока", - заключил Рюмин.