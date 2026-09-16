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Ремонтная программа "Россетей" в этом году превысит 135 миллиардов рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Ремонтная программа "Россетей" в этом году превысит 135 миллиардов рублей
Ремонтная программа "Россетей" в этом году превысит 135 миллиардов рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ
Ремонтная программа "Россетей" в этом году превысит 135 миллиардов рублей
Объем ремонтной программы "Россетей" по итогам года превысит 135 миллиардов рублей, и это будет на 12% больше прошлого года, заявил глава компании Андрей Рюмин. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:50+0300
2026-09-16T11:59+0300
бизнес
россия
андрей рюмин
михаил мишустин
россети
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Объем ремонтной программы "Россетей" по итогам года превысит 135 миллиардов рублей, и это будет на 12% больше прошлого года, заявил глава компании Андрей Рюмин."Объем ремонтной программы группы "Россети" в этом году превышает 135 миллиардов рублей, это на 12% выше показателя прошлого года", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Рюмин отметил, что для оперативного проведения восстановительных работ в компании сформировано более 10,5 тысяч бригад - это около 50 тысяч специалистов. А на случай нештатных ситуаций у компании подготовлено около 8 тысяч резервных источников электроснабжения суммарно более чем на 670 МВт мощности."Что касается аварийных запасов, то все аварийные запасы в соответствии с нормативами полностью укомплектованы, также организовано формирование дополнительного запаса для приграничных регионов и новых субъектов Российской Федерации", - добавил Рюмин.Он также подчеркнул, что "Россети" постоянно обновляют парк спецтехники. На сегодня в компании используется более 27 тысяч единиц специализированного транспорта.Также во всех регионах присутствия группы "Россети" проводят совместные учения с МЧС России, с другими ведомствами, учения по предотвращению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций, заключил Рюмин.
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бизнес, россия, андрей рюмин, михаил мишустин, россети
Бизнес, РОССИЯ, Андрей Рюмин, Михаил Мишустин, Россети
10:50 16.09.2026 (обновлено: 11:59 16.09.2026)
 
Ремонтная программа "Россетей" в этом году превысит 135 миллиардов рублей

Рюмин: объем ремонтной программы "Россетей" по итогам года превысит 135 млрд рублей

© Фото : пресс-служба "Россетей"Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на сессии Российской энергетической недели
Генеральный директор ПАО Россети Андрей Рюмин на сессии Российской энергетической недели - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© Фото : пресс-служба "Россетей"
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Объем ремонтной программы "Россетей" по итогам года превысит 135 миллиардов рублей, и это будет на 12% больше прошлого года, заявил глава компании Андрей Рюмин.
"Объем ремонтной программы группы "Россети" в этом году превышает 135 миллиардов рублей, это на 12% выше показателя прошлого года", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Рюмин отметил, что для оперативного проведения восстановительных работ в компании сформировано более 10,5 тысяч бригад - это около 50 тысяч специалистов. А на случай нештатных ситуаций у компании подготовлено около 8 тысяч резервных источников электроснабжения суммарно более чем на 670 МВт мощности.
"Что касается аварийных запасов, то все аварийные запасы в соответствии с нормативами полностью укомплектованы, также организовано формирование дополнительного запаса для приграничных регионов и новых субъектов Российской Федерации", - добавил Рюмин.
Он также подчеркнул, что "Россети" постоянно обновляют парк спецтехники. На сегодня в компании используется более 27 тысяч единиц специализированного транспорта.
Также во всех регионах присутствия группы "Россети" проводят совместные учения с МЧС России, с другими ведомствами, учения по предотвращению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций, заключил Рюмин.
 
БизнесРОССИЯАндрей РюминМихаил МишустинРоссети
 
 
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