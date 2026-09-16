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На Украине заявили о росте отрицательного сальдо внешней торговли - 16.09.2026, ПРАЙМ
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На Украине заявили о росте отрицательного сальдо внешней торговли
На Украине заявили о росте отрицательного сальдо внешней торговли - 16.09.2026, ПРАЙМ
На Украине заявили о росте отрицательного сальдо внешней торговли
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло до 73 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:58+0300
2026-09-16T15:03+0300
мировая экономика
россия
украина
сергей марченко
рада
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло до 73 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Государственная таможенная служба Украины в августе сообщила, что дефицит торгового баланса Украины по итогам января-июля этого года составил 34 миллиарда долларов. "Существенное отрицательное сальдо внешней торговли товарами… (до 2022 года – ред.) у нас было минус 2 миллиарда долларов негативное сальдо, сейчас оно составляет 73 миллиарда долларов", - сказал Марченко во время представления проекта бюджета на 2027 год на заседании украинского парламента, его транслировал телеканал "Рада". Накануне на сайте Рады был опубликован проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Документ предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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мировая экономика, россия, украина, сергей марченко, рада
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Марченко, Рада
14:58 16.09.2026 (обновлено: 15:03 16.09.2026)
 
На Украине заявили о росте отрицательного сальдо внешней торговли

Марченко: отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло до 73 миллиардов долларов

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло до 73 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.
Государственная таможенная служба Украины в августе сообщила, что дефицит торгового баланса Украины по итогам января-июля этого года составил 34 миллиарда долларов.
"Существенное отрицательное сальдо внешней торговли товарами… (до 2022 года – ред.) у нас было минус 2 миллиарда долларов негативное сальдо, сейчас оно составляет 73 миллиарда долларов", - сказал Марченко во время представления проекта бюджета на 2027 год на заседании украинского парламента, его транслировал телеканал "Рада".
Накануне на сайте Рады был опубликован проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Документ предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАСергей МарченкоРада
 
 
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