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США исключили турецкую фирму из антироссийского санкционного списка
США исключили турецкую фирму из антироссийского санкционного списка - 16.09.2026, ПРАЙМ
США исключили турецкую фирму из антироссийского санкционного списка
Министерство финансов США убрало гражданина Швейцарии и турецкую компанию из списка антироссийских санкций, говорится в публикации Управления по контролю за... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:41+0300
2026-09-16T21:41+0300
2026-09-16T21:41+0300
мировая экономика
финансы
швейцария
минфин сша
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санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов США убрало гражданина Швейцарии и турецкую компанию из списка антироссийских санкций, говорится в публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Как следует из сообщения OFAC, санкции были отменены в отношении руководителя швейцарской компании Tamyna AG Ханса Петера Боматтера, а также турецкой фирмы Modulsan Makina Kesici Takim ve Disli Sanayi Ticaret Limited Sirketi. Причина исключения из санкционного списка не называется.
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мировая экономика, финансы, швейцария, минфин сша, ofac, санкции против рф
Мировая экономика, Финансы, ШВЕЙЦАРИЯ, Минфин США, OFAC, санкции против РФ
США исключили турецкую фирму из антироссийского санкционного списка
OFAC: Минфин США исключил швейцарца и турецкую фирму из списка санкций против России