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Сеть 6G в России могут запустить не ранее 2030 года, заявил Кусков

Сеть 6G в России могут запустить не ранее 2030 года, заявил Кусков - 16.09.2026, ПРАЙМ

Сеть 6G в России могут запустить не ранее 2030 года, заявил Кусков

Сеть 6G в России могут запустить не ранее 2030 года: на сегодняшний день ее тестирование носит больше теоретический характер, рассказал РИА Новости гендиректор... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T23:32+0300

2026-09-16T23:32+0300

2026-09-16T23:32+0300

технологии

россия

денис кусков

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Сеть 6G в России могут запустить не ранее 2030 года: на сегодняшний день ее тестирование носит больше теоретический характер, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. "Да, 6G тестируется, но пока это больше теоретические выкладки, чем реальное воплощение. Учитывая тот факт, что операторы только-только начнут развертывание сетей пятого поколения на выделенных частотах, рассматривать реальное внедрение сети 6G можно не ранее 2030 года и позже", - сказал он. Эксперт добавил, что в России LTE продолжит оставаться основной технологией, где будет самый большой объем передачи данных, несмотря на запуск 5G. На прошлой неделе "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.

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технологии, россия, денис кусков