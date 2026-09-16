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Порт Сеуты может потерять 147 миллионов евро из-за лагеря для мигрантов - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Порт Сеуты может потерять 147 миллионов евро из-за лагеря для мигрантов
Порт Сеуты может потерять 147 миллионов евро из-за лагеря для мигрантов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Порт Сеуты может потерять 147 миллионов евро из-за лагеря для мигрантов
Возможное снижение или приостановка деятельности порта Сеуты на фоне размещения на его территории лагерей для мигрантов может привести к потерям примерно в 147... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:40+0300
2026-09-16T14:40+0300
мировая экономика
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МАДРИД, 16 сен - ПРАЙМ. Возможное снижение или приостановка деятельности порта Сеуты на фоне размещения на его территории лагерей для мигрантов может привести к потерям примерно в 147 миллионов евро, заявил глава портовой администрации автономного города Хуан Мануэль Донсель. "Если порт Сеуты приостановит работу или его активность снизится, речь будет идти о значительных потерях, которые можно оценить примерно в 147 миллионов евро. Это немалая сумма", - заявил Донсель в интервью газете 20 Minutos. По его оценке, потенциальные потери могут вырасти до 600 миллионов евро, если палаточные лагеря для мигрантов продолжат работать на территории порта и в 2027 году. Донсель отметил, что миграционный кризис уже отразился на работе порта, в частности, сократилось число заходящих в Сеуту круизных судов. В настоящее время в порту разворачиваются два лагеря, в которых планируется разместить более тысячи мигрантов. Отмечается, что их заселение ожидается в ближайшее время. Глава портовой администрации признал необходимость обеспечить жильем находящихся в Сеуте мигрантов. Однако он выразил сомнение в том, что территория порта является подходящим для этого местом. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД королевства сообщало, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Во вторник глава автономного города Хуан Хесус Вивас заявил, что в Сеуте остаются около 13 тысяч мигрантов, включая примерно 3 тысячи человек, находившихся в городе еще до событий конца июля.
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мировая экономика, марокко, северная африка, испания
Мировая экономика, МАРОККО, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, ИСПАНИЯ
14:40 16.09.2026
 
Порт Сеуты может потерять 147 миллионов евро из-за лагеря для мигрантов

Донсель: Порт Сеуты может потерять около 147 миллионов евро из-за лагеря для мигрантов

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МАДРИД, 16 сен - ПРАЙМ. Возможное снижение или приостановка деятельности порта Сеуты на фоне размещения на его территории лагерей для мигрантов может привести к потерям примерно в 147 миллионов евро, заявил глава портовой администрации автономного города Хуан Мануэль Донсель.
"Если порт Сеуты приостановит работу или его активность снизится, речь будет идти о значительных потерях, которые можно оценить примерно в 147 миллионов евро. Это немалая сумма", - заявил Донсель в интервью газете 20 Minutos.
По его оценке, потенциальные потери могут вырасти до 600 миллионов евро, если палаточные лагеря для мигрантов продолжат работать на территории порта и в 2027 году. Донсель отметил, что миграционный кризис уже отразился на работе порта, в частности, сократилось число заходящих в Сеуту круизных судов.
В настоящее время в порту разворачиваются два лагеря, в которых планируется разместить более тысячи мигрантов. Отмечается, что их заселение ожидается в ближайшее время.
Глава портовой администрации признал необходимость обеспечить жильем находящихся в Сеуте мигрантов. Однако он выразил сомнение в том, что территория порта является подходящим для этого местом.
В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД королевства сообщало, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Во вторник глава автономного города Хуан Хесус Вивас заявил, что в Сеуте остаются около 13 тысяч мигрантов, включая примерно 3 тысячи человек, находившихся в городе еще до событий конца июля.
 
Мировая экономикаМАРОККОСЕВЕРНАЯ АФРИКАИСПАНИЯ
 
 
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