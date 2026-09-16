https://1prime.ru/20260916/sevastopol-873362448.html
В Севастополе началась уборка технических сортов винограда
В Севастополе началась уборка технических сортов винограда - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Севастополе началась уборка технических сортов винограда
Уборка технических сортов винограда началась в Севастополе, уже собрано шесть тысяч тонн, а всего планируется собрать 27 тысяч тонн винограда технических... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:40+0300
2026-09-16T18:40+0300
2026-09-16T18:40+0300
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Уборка технических сортов винограда началась в Севастополе, уже собрано шесть тысяч тонн, а всего планируется собрать 27 тысяч тонн винограда технических сортов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По данным правительства Севастополя, урожай винограда, собранного в регионе в 2025 году составил 21 тысячу тонн.
"35 хозяйств собирают урожай. Уже собрали почти 6 тысяч тонн винограда из запланированных 27 тысяч. В этом году отрасль получила серьезные субсидии на развитие виноградарства и виноделия, а также инфраструктурную поддержку по приоритетному проекту "Терруар Севастополь" , - написал губернатор в своем канале на платформе в Макс.
Благодаря поддержке отрасли из федерального бюджета виноградари смогли провести уходные работы, заложили новые виноградники, закупили сельхозтехнику и винодельческое оборудование, отметил губернатор. До конца сезона виноделы планируют собрать и переработать 27 тысяч тонн винограда, отметил он.
В общей сложности в Севастополе более 7 тысяч гектаров виноградников, из них 5 тысяч — в плодоносящем возрасте. Губернатор ранее сообщил, что в текущем году господдержку уже получили 31 предприятие виноградарства и виноделия. Благодаря этим средствам заложено 260 гектаров новых виноградников, приобретены оборудование и техника, уходные работы проведены более чем на двух тысячах гектаров.
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россия, севастополь, михаил развожаев
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
В Севастополе началась уборка технических сортов винограда
Губернатор Развожаев: в Севастополе началась уборка технических сортов винограда
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Уборка технических сортов винограда началась в Севастополе, уже собрано шесть тысяч тонн, а всего планируется собрать 27 тысяч тонн винограда технических сортов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По данным правительства Севастополя, урожай винограда, собранного в регионе в 2025 году составил 21 тысячу тонн.
"35 хозяйств собирают урожай. Уже собрали почти 6 тысяч тонн винограда из запланированных 27 тысяч. В этом году отрасль получила серьезные субсидии на развитие виноградарства и виноделия, а также инфраструктурную поддержку по приоритетному проекту "Терруар Севастополь" , - написал губернатор в своем канале на платформе в Макс.
Благодаря поддержке отрасли из федерального бюджета виноградари смогли провести уходные работы, заложили новые виноградники, закупили сельхозтехнику и винодельческое оборудование, отметил губернатор. До конца сезона виноделы планируют собрать и переработать 27 тысяч тонн винограда, отметил он.
В общей сложности в Севастополе более 7 тысяч гектаров виноградников, из них 5 тысяч — в плодоносящем возрасте. Губернатор ранее сообщил, что в текущем году господдержку уже получили 31 предприятие виноградарства и виноделия. Благодаря этим средствам заложено 260 гектаров новых виноградников, приобретены оборудование и техника, уходные работы проведены более чем на двух тысячах гектаров.