https://1prime.ru/20260916/sevastopol-873362448.html

В Севастополе началась уборка технических сортов винограда

В Севастополе началась уборка технических сортов винограда - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Севастополе началась уборка технических сортов винограда

Уборка технических сортов винограда началась в Севастополе, уже собрано шесть тысяч тонн, а всего планируется собрать 27 тысяч тонн винограда технических... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T18:40+0300

2026-09-16T18:40+0300

2026-09-16T18:40+0300

россия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Уборка технических сортов винограда началась в Севастополе, уже собрано шесть тысяч тонн, а всего планируется собрать 27 тысяч тонн винограда технических сортов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По данным правительства Севастополя, урожай винограда, собранного в регионе в 2025 году составил 21 тысячу тонн. "35 хозяйств собирают урожай. Уже собрали почти 6 тысяч тонн винограда из запланированных 27 тысяч. В этом году отрасль получила серьезные субсидии на развитие виноградарства и виноделия, а также инфраструктурную поддержку по приоритетному проекту "Терруар Севастополь" , - написал губернатор в своем канале на платформе в Макс. Благодаря поддержке отрасли из федерального бюджета виноградари смогли провести уходные работы, заложили новые виноградники, закупили сельхозтехнику и винодельческое оборудование, отметил губернатор. До конца сезона виноделы планируют собрать и переработать 27 тысяч тонн винограда, отметил он. В общей сложности в Севастополе более 7 тысяч гектаров виноградников, из них 5 тысяч — в плодоносящем возрасте. Губернатор ранее сообщил, что в текущем году господдержку уже получили 31 предприятие виноградарства и виноделия. Благодаря этим средствам заложено 260 гектаров новых виноградников, приобретены оборудование и техника, уходные работы проведены более чем на двух тысячах гектаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, севастополь, михаил развожаев