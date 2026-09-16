Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Северсталь" освоила выпуск атмосферостойкой стали для дорог - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/severstal-873347492.html
"Северсталь" освоила выпуск атмосферостойкой стали для дорог
"Северсталь" освоила выпуск атмосферостойкой стали для дорог - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" освоила выпуск атмосферостойкой стали для дорог
"Северсталь" завершила разработку и освоила выпуск атмосферостойкой стали для объектов дорожно-транспортной и гражданской инфраструктуры, сообщила пресс-служба... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:32+0300
2026-09-16T12:32+0300
бизнес
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873347492.jpg?1789551144
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" завершила разработку и освоила выпуск атмосферостойкой стали для объектов дорожно-транспортной и гражданской инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании. "Северсталь" завершила разработку и освоила производство атмосферостойкой стали Forcera в тонколистовом сортаменте", - сказано в сообщении. "Первым проектом с применением нового металлопродукта стали износостойкие пылеветро- и шумозащитные системы, которые увеличивают срок службы защитных систем в агрессивных средах до 80-100 лет, минимизируют стоимость владения объектами дорожно-транспортной и гражданской инфраструктуры", - добавляется там. Отмечается, что новая разработка направлена на устранение быстрого износа защитных элементов на федеральных трассах. Из-за постоянного воздействия противогололедных реагентов и дорожной грязи стандартные экраны из оцинкованного проката теряют эстетичный вид и требуют замены уже через пять-семь лет, а конструкции из обычной углеродистой стали нуждаются в регулярном и дорогостоящем обновлении лакокрасочного покрытия. "Эта проблема традиционно решается применением атмосферостойкого металлопроката с естественной защитной патиной, однако до сих пор российские проектировщики были ограничены в массовом использовании подобных технологий, так как не имели эффективной отечественной альтернативы в сегменте тонколистового атмосферостойкого проката и были вынуждены использовать импорт", - уточнили в компании. Помимо дорожного сектора, готовые конструктивы из атмосферостойкой стали востребованы на горно-обогатительных комбинатах и металлургических предприятиях для систем пылеветроподавления и обшивки галерей, а также при строительстве портовых терминалов и корпусов животноводческих комплексов в АПК.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, северсталь
Бизнес, Северсталь
12:32 16.09.2026
 
"Северсталь" освоила выпуск атмосферостойкой стали для дорог

"Северсталь" завершила разработку и освоила выпуск атмосферостойкой стали Forcera

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" завершила разработку и освоила выпуск атмосферостойкой стали для объектов дорожно-транспортной и гражданской инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании.
"Северсталь" завершила разработку и освоила производство атмосферостойкой стали Forcera в тонколистовом сортаменте", - сказано в сообщении.
"Первым проектом с применением нового металлопродукта стали износостойкие пылеветро- и шумозащитные системы, которые увеличивают срок службы защитных систем в агрессивных средах до 80-100 лет, минимизируют стоимость владения объектами дорожно-транспортной и гражданской инфраструктуры", - добавляется там.
Отмечается, что новая разработка направлена на устранение быстрого износа защитных элементов на федеральных трассах.
Из-за постоянного воздействия противогололедных реагентов и дорожной грязи стандартные экраны из оцинкованного проката теряют эстетичный вид и требуют замены уже через пять-семь лет, а конструкции из обычной углеродистой стали нуждаются в регулярном и дорогостоящем обновлении лакокрасочного покрытия.
"Эта проблема традиционно решается применением атмосферостойкого металлопроката с естественной защитной патиной, однако до сих пор российские проектировщики были ограничены в массовом использовании подобных технологий, так как не имели эффективной отечественной альтернативы в сегменте тонколистового атмосферостойкого проката и были вынуждены использовать импорт", - уточнили в компании.
Помимо дорожного сектора, готовые конструктивы из атмосферостойкой стали востребованы на горно-обогатительных комбинатах и металлургических предприятиях для систем пылеветроподавления и обшивки галерей, а также при строительстве портовых терминалов и корпусов животноводческих комплексов в АПК.
 
БизнесСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала