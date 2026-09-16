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"Северсталь" освоила выпуск атмосферостойкой стали для дорог

"Северсталь" освоила выпуск атмосферостойкой стали для дорог - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" освоила выпуск атмосферостойкой стали для дорог

"Северсталь" завершила разработку и освоила выпуск атмосферостойкой стали для объектов дорожно-транспортной и гражданской инфраструктуры, сообщила пресс-служба... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:32+0300

2026-09-16T12:32+0300

2026-09-16T12:32+0300

бизнес

северсталь

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" завершила разработку и освоила выпуск атмосферостойкой стали для объектов дорожно-транспортной и гражданской инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании. "Северсталь" завершила разработку и освоила производство атмосферостойкой стали Forcera в тонколистовом сортаменте", - сказано в сообщении. "Первым проектом с применением нового металлопродукта стали износостойкие пылеветро- и шумозащитные системы, которые увеличивают срок службы защитных систем в агрессивных средах до 80-100 лет, минимизируют стоимость владения объектами дорожно-транспортной и гражданской инфраструктуры", - добавляется там. Отмечается, что новая разработка направлена на устранение быстрого износа защитных элементов на федеральных трассах. Из-за постоянного воздействия противогололедных реагентов и дорожной грязи стандартные экраны из оцинкованного проката теряют эстетичный вид и требуют замены уже через пять-семь лет, а конструкции из обычной углеродистой стали нуждаются в регулярном и дорогостоящем обновлении лакокрасочного покрытия. "Эта проблема традиционно решается применением атмосферостойкого металлопроката с естественной защитной патиной, однако до сих пор российские проектировщики были ограничены в массовом использовании подобных технологий, так как не имели эффективной отечественной альтернативы в сегменте тонколистового атмосферостойкого проката и были вынуждены использовать импорт", - уточнили в компании. Помимо дорожного сектора, готовые конструктивы из атмосферостойкой стали востребованы на горно-обогатительных комбинатах и металлургических предприятиях для систем пылеветроподавления и обшивки галерей, а также при строительстве портовых терминалов и корпусов животноводческих комплексов в АПК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, северсталь