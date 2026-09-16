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В Минпромторге рассказали об обучении детей на отечественной робототехнике
В Минпромторге рассказали об обучении детей на отечественной робототехнике - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали об обучении детей на отечественной робототехнике
Обучать детей робототехнике необходимо на российской компонентной базе, это формирует не только лояльного пользователя, но и светлое будущее страны, сказал... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:46+0300
2026-09-16T14:46+0300
2026-09-16T14:48+0300
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Обучать детей робототехнике необходимо на российской компонентной базе, это формирует не только лояльного пользователя, но и светлое будущее страны, сказал замглавы Минпромторга России Василий Шпак в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума. "Мы формируем лояльного пользователя, мы формируем национальную гордость, мы формируем человека, который ни за какие пряники не променяет то, ради чего его Родина, извините, бесплатно научила в школе, обеспечила образованием в институте. Мы создаем наше общее, я уверен, светлое и счастливое будущее", - ответил он на вопрос журналистов о том, зачем обучать детей робототехнике на российских решениях. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что производство промышленных роботов расширяется в России, на сегодня в стране выпускают уже все пять основных видов такой техники. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства".
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РОССИЯ, Бизнес, ТУРЦИЯ, ИРАН, ВЬЕТНАМ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг
В Минпромторге рассказали об обучении детей на отечественной робототехнике
Шпак: обучать детей робототехнике нужно на российской компонентной базе
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Обучать детей робототехнике необходимо на российской компонентной базе, это формирует не только лояльного пользователя, но и светлое будущее страны, сказал замглавы Минпромторга России Василий Шпак в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.
"Мы формируем лояльного пользователя, мы формируем национальную гордость, мы формируем человека, который ни за какие пряники не променяет то, ради чего его Родина, извините, бесплатно научила в школе, обеспечила образованием в институте. Мы создаем наше общее, я уверен, светлое и счастливое будущее", - ответил он на вопрос журналистов о том, зачем обучать детей робототехнике на российских решениях.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что производство промышленных роботов расширяется в России, на сегодня в стране выпускают уже все пять основных видов такой техники.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства".