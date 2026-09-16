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Единая система учета карт не вводит автоматических блокировок

Единая система учета карт не вводит автоматических блокировок - 16.09.2026, ПРАЙМ

Единая система учета карт не вводит автоматических блокировок

Единая система учета платежных карт, заработавшая в России с 1 сентября, не вводит автоматических блокировок, а также не требует от держателей банковских карт... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T08:04+0300

2026-09-16T08:04+0300

2026-09-16T08:47+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Единая система учета платежных карт, заработавшая в России с 1 сентября, не вводит автоматических блокировок, а также не требует от держателей банковских карт выполнения каких-либо действий, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). В России с 1 сентября вступило в силу изменение в законе о национальной платежной системе - появилась единая система учета платежных карт. В ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. Мера призвана помочь в борьбе с дропперством. "Система не вводит никаких автоматических блокировок и не требует от вас каких-либо действий. Она нужна для того, чтобы банки и регулятор могли быстрее выявлять подозрительные операции и мошеннические схемы", - сказал Свищев. По словам парламентария, мошенническая схема обычно выглядит так: жертву обманом заставляют перевести деньги на карту постороннего человека - дроппера, который либо сам стал жертвой обмана, либо сознательно "сдал" карту за вознаграждение. Он уточнил, что дальше деньги почти мгновенно уходят по цепочке и проследить их путь крайне сложно. Депутат пояснил, что после запуска системы у банков появляется общая база, где видно, сколько карт открыто на одного человека и как они используются. Свищев пояснил, что слишком большое количество карт или подозрительная активность сразу привлекут внимание систем финансового мониторинга. "Теперь мошенники не спрячутся за чужими картами. Если на одного человека открыто 30 карт и через них идут сотни переводов от разных людей, то это явно не обычный гражданин. Это либо дроппер, либо жертва, которую используют вслепую. Система поможет вычислить обоих и остановить цепочку", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, госдума, лдпр