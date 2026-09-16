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СМИ: демократы в конгрессе США выступили против антироссийских санкций
СМИ: демократы в конгрессе США выступили против антироссийских санкций - 16.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: демократы в конгрессе США выступили против антироссийских санкций
Руководство демократов в палате представителей США выступает против законопроекта об антироссийских санкциях, пишет портал Axios. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T01:31+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 16 сен - ПРАЙМ. Руководство демократов в палате представителей США выступает против законопроекта об антироссийских санкциях, пишет портал Axios.
Ранее во вторник комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил процедуру для голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
"Руководство демократов в палате представителей открыто выступает против законопроекта о санкциях против России, который должен быть вынесен на голосование на этой неделе", – говорится в публикации
СМИ уточняет, что для многих демократов проблема заключается в том, что законопроект позволит администрации Трампа вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти.
"Это вынудило демократов выбирать между двумя вопросами, которые стали принципиальными для их партии: поддержкой Украины и противодействием предоставлению президенту (Дональду )Трампу дополнительных полномочий в сфере торговой политики", - добавляет Axios.
В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из РФ в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей.
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Мировая экономика, США, ИРАН, УКРАИНА, Линдси Грэм, Конгресс США
СМИ: демократы в конгрессе США выступили против антироссийских санкций
Axios: демократы в конгрессе США выступают против законопроекта об антироссийских санкциях
НЬЮ-ЙОРК, 16 сен - ПРАЙМ. Руководство демократов в палате представителей США выступает против законопроекта об антироссийских санкциях, пишет портал Axios.
Ранее во вторник комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил процедуру для голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
"Руководство демократов в палате представителей открыто выступает против законопроекта о санкциях против России, который должен быть вынесен на голосование на этой неделе", – говорится в публикации
СМИ уточняет, что для многих демократов проблема заключается в том, что законопроект позволит администрации Трампа вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти.
"Это вынудило демократов выбирать между двумя вопросами, которые стали принципиальными для их партии: поддержкой Украины и противодействием предоставлению президенту (Дональду )Трампу дополнительных полномочий в сфере торговой политики", - добавляет Axios.
В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из РФ в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей.