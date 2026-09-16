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СМИ: в офисе Трампа обсудили с руководством Anthropic риски безопасности ИИ

СМИ: в офисе Трампа обсудили с руководством Anthropic риски безопасности ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: в офисе Трампа обсудили с руководством Anthropic риски безопасности ИИ

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа обсудили с одним из руководителей Anthropic риски безопасности, связанные с... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T05:10+0300

2026-09-16T05:10+0300

2026-09-16T05:10+0300

технологии

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа обсудили с одним из руководителей Anthropic риски безопасности, связанные с искусственным интеллектом, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Директор Anthropic по вычислительным системам Том Браун, ставший одним из главных представителей компании в Вашингтоне, поговорил по видеосвязи с ведущим специалистом Пентагона по технологиям Эмилем Майклом и министром торговли Говардом Латником, сообщили осведомленные источники", - пишет Блумберг. В субботу глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей ИИ из соображений безопасности, эту идею поддержали американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, и глава OpenAI Сэм Альтман. На этом фоне Anthropic, OpenAI и Google обсуждают создание совместной организации для разработки отраслевых стандартов, сообщил портал Information со ссылкой на источники. При этом Трамп допустил ограничения в сфере ИИ, хотя назвал связанные с технологией риски преувеличенными.

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технологии, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, openai, xai