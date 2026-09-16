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Американцы переплатили за топливо 107 миллиардов долларов - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Американцы переплатили за топливо 107 миллиардов долларов
Американцы переплатили за топливо 107 миллиардов долларов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Американцы переплатили за топливо 107 миллиардов долларов
Американцы за время конфликта с Ираном потратили на топливо на 107 миллиардов долларов больше, чем если бы этого фактора не было, сообщает газета Wall Street... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:19+0300
2026-09-16T11:19+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американцы за время конфликта с Ираном потратили на топливо на 107 миллиардов долларов больше, чем если бы этого фактора не было, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты лаборатории университета Брауна. "Американские потребители все вместе потратили примерно на 107 миллиардов долларов больше на бензин и дизель за время конфликта с Ираном и перебоев поставок из-за российско-украинского конфликта, чем если бы войны не было", - говорится в статье. В среднем с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли первый удар по Ирану, дополнительные траты оцениваются в 500 миллионов долларов в день. "В свете резкого роста цен на сырую нефть в последнее время в ближайшие недели стоимость очевидно будет только расти", - пишет издание. По подсчетам экспертов, перерасход за бензин составляет 59 миллиардов долларов, а за дизельное топливо – 48 миллиардов. Их сумма значительно превышает прогнозируемые расходы американцев на услуги детских садов и школ, которые оцениваются в 69 миллиардов долларов, а также приближается к расходам на доступ в интернет и страхование жизни, сказано в сообщении. Средняя цена на дизельное топливо в США во вторник побила антирекорд, достигнув 6,27 доллара за галлон (около 3,8 литра). Подорожание составляет 170% за год. По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин марки Regular (аналог АИ-92) в среднем по стране сейчас стоит 4,3 доллара за галлон. Это примерно на треть больше, чем год назад. Причем в пяти штатах этот показатель значительно превышает пять долларов, а в Калифорнии вплотную приблизился к шести долларам за галлон.
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мировая экономика, иран, сша, израиль
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
11:19 16.09.2026
 
Американцы переплатили за топливо 107 миллиардов долларов

WSJ: американцы переплатили за топливо 107 миллиардов долларов за время конфликта с Ираном

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американцы за время конфликта с Ираном потратили на топливо на 107 миллиардов долларов больше, чем если бы этого фактора не было, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты лаборатории университета Брауна.
"Американские потребители все вместе потратили примерно на 107 миллиардов долларов больше на бензин и дизель за время конфликта с Ираном и перебоев поставок из-за российско-украинского конфликта, чем если бы войны не было", - говорится в статье.
В среднем с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли первый удар по Ирану, дополнительные траты оцениваются в 500 миллионов долларов в день.
"В свете резкого роста цен на сырую нефть в последнее время в ближайшие недели стоимость очевидно будет только расти", - пишет издание.
По подсчетам экспертов, перерасход за бензин составляет 59 миллиардов долларов, а за дизельное топливо – 48 миллиардов.
Их сумма значительно превышает прогнозируемые расходы американцев на услуги детских садов и школ, которые оцениваются в 69 миллиардов долларов, а также приближается к расходам на доступ в интернет и страхование жизни, сказано в сообщении.
Средняя цена на дизельное топливо в США во вторник побила антирекорд, достигнув 6,27 доллара за галлон (около 3,8 литра). Подорожание составляет 170% за год.
По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин марки Regular (аналог АИ-92) в среднем по стране сейчас стоит 4,3 доллара за галлон. Это примерно на треть больше, чем год назад. Причем в пяти штатах этот показатель значительно превышает пять долларов, а в Калифорнии вплотную приблизился к шести долларам за галлон.
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬ
 
 
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