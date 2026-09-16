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Сооснователь LinkedIn призвал власти сосредоточиться на пользе ИИ
Сооснователь LinkedIn призвал власти сосредоточиться на пользе ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Сооснователь LinkedIn призвал власти сосредоточиться на пользе ИИ
Сооснователь американской соцсети для нетворкинга LinkedIn Рид Хоффман призвал власти и технологические компании в ближайшие годы сосредоточиться на... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:06+0300
2026-09-16T14:06+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Сооснователь американской соцсети для нетворкинга LinkedIn Рид Хоффман призвал власти и технологические компании в ближайшие годы сосредоточиться на практической пользе искусственного интеллекта для населения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свое интервью с Хоффманом.
Собеседник издания заявил, что надеется помочь найти прагматичный срединный путь между противниками и сторонниками быстрого развития искусственного интеллекта и сообщил, что его "беспокоят" взгляды обеих сторон.
"Хоффман утверждает, что лучший подход - это совместная работа промышленности и правительства для демонстрации практических преимуществ искусственного интеллекта", - передает газета.
В интервью Хофман предложил выстроить сотрудничество государства и индустрии, при котором все преимущества искусственного интеллекта будут доступны людям сразу же со своего появления, а не через поколение после сложного технологического перехода.
В частности, сооснователь LinkedIn допустил создание бесплатных помощников на основе искусственного интеллекта для американцев, которые могли бы помогать в вопросах здравоохранения, образования и права, а также более широкое внедрение технологии в государственные услуги, сообщает Washington Post.
Отдельное внимание Хоффман уделил строительству центров обработки данных, пишет газета. По его мнению, местные власти должны добиваться от компаний юридически закрепленных выгод для жителей, включая снижение счетов за электричество, гарантии создания рабочих мест, инвестиции в дороги и другую инфраструктуру, налоговые послабления и меры защиты воды, воздуха и от шума.
Отмечается, что Хоффман также призвал к более взвешенному подходу в теме необходимости замедлить разработку искусственного интеллекта из-за потенциальных рисков. Он признал угрозы, связанные с использованием технологии для кибератак и создания биологического оружия, но считает, что искусственный интеллект одновременно может применяться для укрепления киберзащиты и ускорения разработки вакцин.
В субботу глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений "безопасности", эту идею поддержали мериканский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, и глава OpenAI Сэм Альтман. При этом президент США Дональд Трамп допустил ограничения в этой сфере, хотя назвал связанные с технологией риски преувеличенными.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, washington post, xai, openai
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Washington Post, xAI, OpenAI
Сооснователь LinkedIn призвал власти сосредоточиться на пользе ИИ
Сооснователь LinkedIn Хоффман призвал власти сосредоточиться на пользе ИИ для населения
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Сооснователь американской соцсети для нетворкинга LinkedIn Рид Хоффман призвал власти и технологические компании в ближайшие годы сосредоточиться на практической пользе искусственного интеллекта для населения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свое интервью с Хоффманом.
Собеседник издания заявил, что надеется помочь найти прагматичный срединный путь между противниками и сторонниками быстрого развития искусственного интеллекта и сообщил, что его "беспокоят" взгляды обеих сторон.
"Хоффман утверждает, что лучший подход - это совместная работа промышленности и правительства для демонстрации практических преимуществ искусственного интеллекта", - передает газета.
В интервью Хофман предложил выстроить сотрудничество государства и индустрии, при котором все преимущества искусственного интеллекта будут доступны людям сразу же со своего появления, а не через поколение после сложного технологического перехода.
В частности, сооснователь LinkedIn допустил создание бесплатных помощников на основе искусственного интеллекта для американцев, которые могли бы помогать в вопросах здравоохранения, образования и права, а также более широкое внедрение технологии в государственные услуги, сообщает Washington Post.
Отдельное внимание Хоффман уделил строительству центров обработки данных, пишет газета. По его мнению, местные власти должны добиваться от компаний юридически закрепленных выгод для жителей, включая снижение счетов за электричество, гарантии создания рабочих мест, инвестиции в дороги и другую инфраструктуру, налоговые послабления и меры защиты воды, воздуха и от шума.
Отмечается, что Хоффман также призвал к более взвешенному подходу в теме необходимости замедлить разработку искусственного интеллекта из-за потенциальных рисков. Он признал угрозы, связанные с использованием технологии для кибератак и создания биологического оружия, но считает, что искусственный интеллект одновременно может применяться для укрепления киберзащиты и ускорения разработки вакцин.
В субботу глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений "безопасности", эту идею поддержали мериканский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, и глава OpenAI Сэм Альтман. При этом президент США Дональд Трамп допустил ограничения в этой сфере, хотя назвал связанные с технологией риски преувеличенными.