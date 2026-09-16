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В США заявили о желании экспортировать медицинское оборудование в Россию

В США заявили о желании экспортировать медицинское оборудование в Россию - 16.09.2026, ПРАЙМ

В США заявили о желании экспортировать медицинское оборудование в Россию

Американские предприниматели хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T00:30+0300

2026-09-16T00:30+0300

2026-09-16T00:30+0300

бизнес

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владимир путин

американская торговая палата

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американские предприниматели хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи. В июле Эйджи рассказывал РИА Новости, что американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России. "Бизнес требует от Белого дома ослабить контроль за медицинским экспортом в РФ", - сказал Роберт Эйджи газете "Известия". По его словам, сейчас часть товаров рассматривается пригодной для использования как в гражданской, так и в военной сфере, поэтому для их экспорта требуется получение отдельной лицензии. Этот процесс занимает большое количество времени и задерживает их доставку, из-за чего компании теряют заказы и клиентов. В РФ много раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. По словам Президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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бизнес, россия, запад, владимир путин, американская торговая палата