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В США заявили о желании экспортировать медицинское оборудование в Россию - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В США заявили о желании экспортировать медицинское оборудование в Россию
В США заявили о желании экспортировать медицинское оборудование в Россию - 16.09.2026, ПРАЙМ
В США заявили о желании экспортировать медицинское оборудование в Россию
Американские предприниматели хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T00:30+0300
2026-09-16T00:30+0300
бизнес
россия
запад
владимир путин
американская торговая палата
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американские предприниматели хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи. В июле Эйджи рассказывал РИА Новости, что американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России. "Бизнес требует от Белого дома ослабить контроль за медицинским экспортом в РФ", - сказал Роберт Эйджи газете "Известия". По его словам, сейчас часть товаров рассматривается пригодной для использования как в гражданской, так и в военной сфере, поэтому для их экспорта требуется получение отдельной лицензии. Этот процесс занимает большое количество времени и задерживает их доставку, из-за чего компании теряют заказы и клиентов. В РФ много раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. По словам Президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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бизнес, россия, запад, владимир путин, американская торговая палата
Бизнес, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, Американская торговая палата
00:30 16.09.2026
 
В США заявили о желании экспортировать медицинское оборудование в Россию

Эйджи: американские бизнесмены хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американские предприниматели хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.
В июле Эйджи рассказывал РИА Новости, что американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России.
"Бизнес требует от Белого дома ослабить контроль за медицинским экспортом в РФ", - сказал Роберт Эйджи газете "Известия".
По его словам, сейчас часть товаров рассматривается пригодной для использования как в гражданской, так и в военной сфере, поэтому для их экспорта требуется получение отдельной лицензии. Этот процесс занимает большое количество времени и задерживает их доставку, из-за чего компании теряют заказы и клиентов.
В РФ много раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. По словам Президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
БизнесРОССИЯЗАПАДВладимир ПутинАмериканская торговая палата
 
 
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