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США добиваются от Мексики новых правил экспорта оборудования для ИИ
США добиваются от Мексики новых правил экспорта оборудования для ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ
США добиваются от Мексики новых правил экспорта оборудования для ИИ
Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Мексики принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта под предлогом... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T00:42+0300
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Мексики принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта под предлогом борьбы с уклонением от пошлин со стороны компаний из Китая и других стран, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, новый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между представителями США и Мексики может пройти в Вашингтоне уже на следующей неделе. Ожидается, что стороны также обсудят возможное снижение американских пошлин на сталь, алюминий и автомобили.
"Правительство США оказывает давление на мексиканских чиновников, добиваясь принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта, чтобы не позволить китайским и другим иностранным компаниям обходить пошлины, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров", - пишет газета.
По информации WSJ, речь идет об ограничении доли компонентов, произведенных за пределами Северной Америки, в том числе чипах и серверах, которые в 2026 году стали крупнейшей статьей экспорта из Мексики в Соединенные Штаты.
"Помимо оборудования для ИИ, США могут предложить правила, направленные на сокращение доли китайских комплектующих и увеличение доли североамериканских компонентов в широком спектре потребительских товаров, включая медицинское оборудование", - утверждает газета.
Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в свете обязательного пересмотра условий соглашения USMCA в 2026 году Вашингтон может его изменить или даже покинуть.
По условиям соглашения, торговля многими товарами между США, Канадой и Мексикой ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.
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мировая экономика, технологии, сша, мексика, вашингтон, дональд трамп, wsj, usmca
Мировая экономика, Технологии, США, МЕКСИКА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, WSJ, USMCA
США добиваются от Мексики новых правил экспорта оборудования для ИИ
WSJ: Трамп добивается от Мексики принятия новых правил экспорта оборудования для ИИ
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Мексики принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта под предлогом борьбы с уклонением от пошлин со стороны компаний из Китая и других стран, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, новый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между представителями США и Мексики может пройти в Вашингтоне уже на следующей неделе. Ожидается, что стороны также обсудят возможное снижение американских пошлин на сталь, алюминий и автомобили.
"Правительство США оказывает давление на мексиканских чиновников, добиваясь принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта, чтобы не позволить китайским и другим иностранным компаниям обходить пошлины, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров", - пишет газета.
По информации WSJ, речь идет об ограничении доли компонентов, произведенных за пределами Северной Америки, в том числе чипах и серверах, которые в 2026 году стали крупнейшей статьей экспорта из Мексики в Соединенные Штаты.
"Помимо оборудования для ИИ, США могут предложить правила, направленные на сокращение доли китайских комплектующих и увеличение доли североамериканских компонентов в широком спектре потребительских товаров, включая медицинское оборудование", - утверждает газета.
Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в свете обязательного пересмотра условий соглашения USMCA в 2026 году Вашингтон может его изменить или даже покинуть.
По условиям соглашения, торговля многими товарами между США, Канадой и Мексикой ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.