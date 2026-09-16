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США добиваются от Мексики новых правил экспорта оборудования для ИИ

США добиваются от Мексики новых правил экспорта оборудования для ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ

США добиваются от Мексики новых правил экспорта оборудования для ИИ

Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Мексики принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта под предлогом... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T00:42+0300

2026-09-16T00:42+0300

2026-09-16T00:42+0300

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Мексики принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта под предлогом борьбы с уклонением от пошлин со стороны компаний из Китая и других стран, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как сообщает издание, новый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между представителями США и Мексики может пройти в Вашингтоне уже на следующей неделе. Ожидается, что стороны также обсудят возможное снижение американских пошлин на сталь, алюминий и автомобили. "Правительство США оказывает давление на мексиканских чиновников, добиваясь принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта, чтобы не позволить китайским и другим иностранным компаниям обходить пошлины, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров", - пишет газета. По информации WSJ, речь идет об ограничении доли компонентов, произведенных за пределами Северной Америки, в том числе чипах и серверах, которые в 2026 году стали крупнейшей статьей экспорта из Мексики в Соединенные Штаты. "Помимо оборудования для ИИ, США могут предложить правила, направленные на сокращение доли китайских комплектующих и увеличение доли североамериканских компонентов в широком спектре потребительских товаров, включая медицинское оборудование", - утверждает газета. Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в свете обязательного пересмотра условий соглашения USMCA в 2026 году Вашингтон может его изменить или даже покинуть. По условиям соглашения, торговля многими товарами между США, Канадой и Мексикой ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.

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мировая экономика, технологии, сша, мексика, вашингтон, дональд трамп, wsj, usmca