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SK Hynix ведет переговоры с Intel о производстве микросхем памяти в США
SK Hynix ведет переговоры с Intel о производстве микросхем памяти в США - 16.09.2026, ПРАЙМ
SK Hynix ведет переговоры с Intel о производстве микросхем памяти в США
Южнокорейская технологическая компания SK Hynix ведет переговоры с американской Intel о начале производства интегральных микросхем памяти в США, передает... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:20+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Южнокорейская технологическая компания SK Hynix ведет переговоры с американской Intel о начале производства интегральных микросхем памяти в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомых с делом. "Южнокорейская компания SK Hynix ведет переговоры с Intel относительно соглашения, в рамках которого она впервые будет производить микросхемы памяти на территории США, сообщили три источника, знакомых с процессом переговоров", - говорится в сообщении. Согласно источникам, которых приводит Рейтер, один из возможных вариантов предполагает, что SK Hynix арендует завод Intel в штате Огайо, другим сценарием может стать создание совместного предприятия c Intel и другими крупными облачными компаниями, заинтересованными в поставках чипов памяти. Акции SK Hynix дорожают после закрытия рынков в США более чем на 3%. SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основана в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
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технологии, бизнес, мировая экономика, сша
Технологии, Бизнес, Мировая экономика, США
SK Hynix ведет переговоры с Intel о производстве микросхем памяти в США
SK Hynix ведет переговоры с Intel о начале производства интегральных микросхем памяти
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Южнокорейская технологическая компания SK Hynix ведет переговоры с американской Intel о начале производства интегральных микросхем памяти в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомых с делом.
"Южнокорейская компания SK Hynix ведет переговоры с Intel относительно соглашения, в рамках которого она впервые будет производить микросхемы памяти на территории США
, сообщили три источника, знакомых с процессом переговоров", - говорится в сообщении.
Согласно источникам, которых приводит Рейтер, один из возможных вариантов предполагает, что SK Hynix арендует завод Intel в штате Огайо, другим сценарием может стать создание совместного предприятия c Intel и другими крупными облачными компаниями, заинтересованными в поставках чипов памяти.
Акции SK Hynix дорожают после закрытия рынков в США более чем на 3%.
SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основана в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.