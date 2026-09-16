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SK Hynix ведет переговоры с Intel о производстве микросхем памяти в США

SK Hynix ведет переговоры с Intel о производстве микросхем памяти в США - 16.09.2026, ПРАЙМ

SK Hynix ведет переговоры с Intel о производстве микросхем памяти в США

Южнокорейская технологическая компания SK Hynix ведет переговоры с американской Intel о начале производства интегральных микросхем памяти в США, передает... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:20+0300

2026-09-16T10:20+0300

2026-09-16T10:20+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Южнокорейская технологическая компания SK Hynix ведет переговоры с американской Intel о начале производства интегральных микросхем памяти в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомых с делом. "Южнокорейская компания SK Hynix ведет переговоры с Intel относительно соглашения, в рамках которого она впервые будет производить микросхемы памяти на территории США, сообщили три источника, знакомых с процессом переговоров", - говорится в сообщении. Согласно источникам, которых приводит Рейтер, один из возможных вариантов предполагает, что SK Hynix арендует завод Intel в штате Огайо, другим сценарием может стать создание совместного предприятия c Intel и другими крупными облачными компаниями, заинтересованными в поставках чипов памяти. Акции SK Hynix дорожают после закрытия рынков в США более чем на 3%. SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основана в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.

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технологии, бизнес, мировая экономика, сша