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В США средняя цена на дизельное топливо достигла рекордных 6,31 доллара - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В США средняя цена на дизельное топливо достигла рекордных 6,31 доллара
В США средняя цена на дизельное топливо достигла рекордных 6,31 доллара - 16.09.2026, ПРАЙМ
В США средняя цена на дизельное топливо достигла рекордных 6,31 доллара
Средняя цена на дизельное топливо в США второй день подряд обновляет исторический максимум, поднявшись до 6,31 доллара за галлон (около 3,8 литра),... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:28+0300
2026-09-16T11:28+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо в США второй день подряд обновляет исторический максимум, поднявшись до 6,31 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости Еще во вторник средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 6,27 доллара за галлон. Предыдущий исторический максимум, державшийся с 2022 года, составлял около 5,82 доллара за галлон. При этом еще в начале прошлого года галлон дизельного топлива в среднем в Штатах стоил менее 3,5 долларов. Дороже всего дизельное топливо обходится жителям Калифорнии, где средняя цена достигла 8,26 доллара за галлон. На некоторых заправках штата стоимость превышает 9 долларов за галлон. Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
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мировая экономика, сша, калифорния
Мировая экономика, США, Калифорния
11:28 16.09.2026
 
В США средняя цена на дизельное топливо достигла рекордных 6,31 доллара

Средняя цена на дизельное топливо в США второй день подряд обновляет исторический максимум

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо в США второй день подряд обновляет исторический максимум, поднявшись до 6,31 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости
Еще во вторник средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 6,27 доллара за галлон. Предыдущий исторический максимум, державшийся с 2022 года, составлял около 5,82 доллара за галлон. При этом еще в начале прошлого года галлон дизельного топлива в среднем в Штатах стоил менее 3,5 долларов.
Дороже всего дизельное топливо обходится жителям Калифорнии, где средняя цена достигла 8,26 доллара за галлон. На некоторых заправках штата стоимость превышает 9 долларов за галлон.
Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
 
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