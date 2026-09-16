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США снимут санкции с двух белорусских компаний
США снимут санкции с двух белорусских компаний - 16.09.2026, ПРАЙМ
США снимут санкции с двух белорусских компаний
США снимут санкции с белорусского концерна "Беллесбумпром", объединяющего предприятия деревообработки, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также с | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:16+0300
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МИНСК, 16 сен – ПРАЙМ. США снимут санкции с белорусского концерна "Беллесбумпром", объединяющего предприятия деревообработки, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также с лидского предприятия "Лакокраска", заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. "Соединенные Штаты снимут санкции с двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром", - приводит слова спецпосланника США близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 сентября встретился с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации - спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. В среду Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что работа американской делегации в Беларуси завершена.
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бизнес, мировая экономика, сша, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
США снимут санкции с двух белорусских компаний
США снимут санкции с двух белорусских предприятий "Лакокраска" и "Беллесбумпром"