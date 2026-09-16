https://1prime.ru/20260916/ssha-873347850.html

США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами

США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами - 16.09.2026, ПРАЙМ

США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами

США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами, и когда стороны их согласуют, США снимут санкции с белорусских компаний, заявил... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:47+0300

2026-09-16T12:47+0300

2026-09-16T12:47+0300

мировая экономика

сша

белоруссия

минск

александр лукашенко

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873347850.jpg?1789552050

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами, и когда стороны их согласуют, США снимут санкции с белорусских компаний, заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. Ранее он сообщил, что США снимут санкции с белорусского концерна "Беллесбумпром", объединяющего предприятия деревообработки, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также с лидского предприятия "Лакокраска". "Стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождение лиц и снятие санкций с белорусских компаний", - приводит его слова агентство Белта. Коул отметил, что переговоры в Минске были очень плодотворными и выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Белорусский лидер 15 сентября встретился с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации - спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. В среду Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что работа американской делегации в Беларуси завершена.

сша

белоруссия

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, дональд трамп