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США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами
США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами - 16.09.2026, ПРАЙМ
США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами
США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами, и когда стороны их согласуют, США снимут санкции с белорусских компаний, заявил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:47+0300
2026-09-16T12:47+0300
2026-09-16T12:47+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами, и когда стороны их согласуют, США снимут санкции с белорусских компаний, заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.
Ранее он сообщил, что США снимут санкции с белорусского концерна "Беллесбумпром", объединяющего предприятия деревообработки, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также с лидского предприятия "Лакокраска".
"Стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождение лиц и снятие санкций с белорусских компаний", - приводит его слова агентство Белта.
Коул отметил, что переговоры в Минске были очень плодотворными и выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Белорусский лидер 15 сентября встретился с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации - спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. В среду Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что работа американской делегации в Беларуси завершена.
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мировая экономика, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, дональд трамп
Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами
Спецпосланник США Коул: США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. США и Белоруссия работают над оставшимися неразрешенными вопросами, и когда стороны их согласуют, США снимут санкции с белорусских компаний, заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.
Ранее он сообщил, что США снимут санкции с белорусского концерна "Беллесбумпром", объединяющего предприятия деревообработки, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также с лидского предприятия "Лакокраска".
"Стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождение лиц и снятие санкций с белорусских компаний", - приводит его слова агентство Белта.
Коул отметил, что переговоры в Минске были очень плодотворными и выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Белорусский лидер 15 сентября встретился с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации - спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. В среду Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что работа американской делегации в Беларуси завершена.