США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов
Bloomberg: стороны обсуждают снижение пошлин на энергетику и сельхозпродукцию
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 16 сент — ПРАЙМ. США и Китай рассматривают взаимное снижение тарифов на товары, включая американскую энергию и сельскохозяйственную продукцию, в преддверии саммита лидеров на следующей неделе, пишет Bloomberg. Ожидается, что шаги будут реализованы в рамках более раннего плана по снижению пошлин на торговлю примерно на 30 миллиардов долларов.
"Мы ожидаем объявлений о сельском хозяйстве и нетарифных барьерах, связанных с ним, во время визита Си Цзиньпина", — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
Министр финансов США Скотт Бессент планирует встретиться в эти выходные со своим китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения рамок соглашения. Продление почти годового торгового перемирия между крупнейшими экономиками мира устранит потенциальное препятствие для мировой экономики, которая уже сталкивается с войнами в Иране и Украине, ростом цен на нефть и возрождением инфляционных опасений.
Однако ожидания от переговоров Трампа с Си остаются сдержанными из-за отношений Китая с Ираном и Россией, а также конкуренции в области искусственного интеллекта. На этом фоне стоимость поставок американской нефти в Азию достигла нового рекорда, а запасы топлива в Китае стремительно сокращаются. Всемирная торговая организация уже назвала текущий этап самым значимым для международной торговли за последние 80 лет.