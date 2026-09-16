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США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов

США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов - 16.09.2026, ПРАЙМ

США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов

США и Китай рассматривают взаимное снижение тарифов на товары, включая американскую энергию и сельскохозяйственную продукцию, в преддверии саммита лидеров на... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:58+0300

2026-09-16T14:58+0300

2026-09-16T14:58+0300

мировая экономика

сша

си цзиньпин

bloomberg

вто

скотт бессент

иран

китай

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МОСКВА, 16 сент — ПРАЙМ. США и Китай рассматривают взаимное снижение тарифов на товары, включая американскую энергию и сельскохозяйственную продукцию, в преддверии саммита лидеров на следующей неделе, пишет Bloomberg. Ожидается, что шаги будут реализованы в рамках более раннего плана по снижению пошлин на торговлю примерно на 30 миллиардов долларов."Мы ожидаем объявлений о сельском хозяйстве и нетарифных барьерах, связанных с ним, во время визита Си Цзиньпина", — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.Министр финансов США Скотт Бессент планирует встретиться в эти выходные со своим китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения рамок соглашения. Продление почти годового торгового перемирия между крупнейшими экономиками мира устранит потенциальное препятствие для мировой экономики, которая уже сталкивается с войнами в Иране и Украине, ростом цен на нефть и возрождением инфляционных опасений.Однако ожидания от переговоров Трампа с Си остаются сдержанными из-за отношений Китая с Ираном и Россией, а также конкуренции в области искусственного интеллекта. На этом фоне стоимость поставок американской нефти в Азию достигла нового рекорда, а запасы топлива в Китае стремительно сокращаются. Всемирная торговая организация уже назвала текущий этап самым значимым для международной торговли за последние 80 лет.

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мировая экономика, сша, си цзиньпин, bloomberg, вто, скотт бессент, иран, китай