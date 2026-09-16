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США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов - 16.09.2026, ПРАЙМ
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США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов
США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов - 16.09.2026, ПРАЙМ
США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов
США и Китай рассматривают взаимное снижение тарифов на товары, включая американскую энергию и сельскохозяйственную продукцию, в преддверии саммита лидеров на... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:58+0300
2026-09-16T14:58+0300
мировая экономика
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си цзиньпин
bloomberg
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скотт бессент
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МОСКВА, 16 сент — ПРАЙМ. США и Китай рассматривают взаимное снижение тарифов на товары, включая американскую энергию и сельскохозяйственную продукцию, в преддверии саммита лидеров на следующей неделе, пишет Bloomberg. Ожидается, что шаги будут реализованы в рамках более раннего плана по снижению пошлин на торговлю примерно на 30 миллиардов долларов."Мы ожидаем объявлений о сельском хозяйстве и нетарифных барьерах, связанных с ним, во время визита Си Цзиньпина", — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.Министр финансов США Скотт Бессент планирует встретиться в эти выходные со своим китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения рамок соглашения. Продление почти годового торгового перемирия между крупнейшими экономиками мира устранит потенциальное препятствие для мировой экономики, которая уже сталкивается с войнами в Иране и Украине, ростом цен на нефть и возрождением инфляционных опасений.Однако ожидания от переговоров Трампа с Си остаются сдержанными из-за отношений Китая с Ираном и Россией, а также конкуренции в области искусственного интеллекта. На этом фоне стоимость поставок американской нефти в Азию достигла нового рекорда, а запасы топлива в Китае стремительно сокращаются. Всемирная торговая организация уже назвала текущий этап самым значимым для международной торговли за последние 80 лет.
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мировая экономика, сша, си цзиньпин, bloomberg, вто, скотт бессент, иран, китай
Мировая экономика, США, Си Цзиньпин, Bloomberg, ВТО, Скотт Бессент, ИРАН, КИТАЙ
14:58 16.09.2026
 
США и Китай обсуждают тарифные уступки на 30 миллиардов долларов

Bloomberg: стороны обсуждают снижение пошлин на энергетику и сельхозпродукцию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 16 сент — ПРАЙМ. США и Китай рассматривают взаимное снижение тарифов на товары, включая американскую энергию и сельскохозяйственную продукцию, в преддверии саммита лидеров на следующей неделе, пишет Bloomberg. Ожидается, что шаги будут реализованы в рамках более раннего плана по снижению пошлин на торговлю примерно на 30 миллиардов долларов.
"Мы ожидаем объявлений о сельском хозяйстве и нетарифных барьерах, связанных с ним, во время визита Си Цзиньпина", — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
Министр финансов США Скотт Бессент планирует встретиться в эти выходные со своим китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения рамок соглашения. Продление почти годового торгового перемирия между крупнейшими экономиками мира устранит потенциальное препятствие для мировой экономики, которая уже сталкивается с войнами в Иране и Украине, ростом цен на нефть и возрождением инфляционных опасений.
Однако ожидания от переговоров Трампа с Си остаются сдержанными из-за отношений Китая с Ираном и Россией, а также конкуренции в области искусственного интеллекта. На этом фоне стоимость поставок американской нефти в Азию достигла нового рекорда, а запасы топлива в Китае стремительно сокращаются. Всемирная торговая организация уже назвала текущий этап самым значимым для международной торговли за последние 80 лет.
 
Мировая экономикаСШАСи ЦзиньпинBloombergВТОСкотт БессентИРАНКИТАЙ
 
 
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