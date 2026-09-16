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США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters
США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters - 16.09.2026, ПРАЙМ
США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters
Представители США провели в минувшие выходные встречу с представителями йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в посольстве США в Омане, сообщили агентству... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:17+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Представители США провели в минувшие выходные встречу с представителями йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в посольстве США в Омане, сообщили агентству Рейтер пять источников, знакомых с ситуацией. "На встрече хуситы заявили американской стороне, что не намерены атаковать суда США и привержены соглашению о прекращении огня, достигнутому с Вашингтоном в 2025 году", - заявили собеседники агентства. Три источника сообщили, что встреча состоялась в воскресенье. По словам двух из них, в организации переговоров участвовал Оман, выступающий посредником в региональных конфликтах. Согласно одному из источников, в делегацию хуситов входил старший представитель движения Мохаммад Абдуссалам, находящийся под санкциями США. Другой источник подтвердил его присутствие и сообщил об участии еще одного высокопоставленного представителя хуситов Абдельмалика аль-Аджири. Американскую сторону, по данным двух источников, представляли сотрудники посольства. Представитель Госдепартамента США не подтвердил факт встречи, заявив Рейтер, что обеспечение свободы судоходства в Красном море и предотвращение распространения терроризма с Ближнего Востока являются ключевыми интересами Вашингтона. Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана нанести удары по хуситам в Йемене. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне их продвижения в районе Красного моря. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
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мировая экономика, сша, красное море, йемен, дональд трамп, джей ди вэнс
Мировая экономика, США, Красное море, ЙЕМЕН, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters
Reuters: США провели встречу с йеменским движением "Ансар Алла" в посольстве в Омане
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Представители США провели в минувшие выходные встречу с представителями йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в посольстве США в Омане, сообщили агентству Рейтер пять источников, знакомых с ситуацией.
"На встрече хуситы заявили американской стороне, что не намерены атаковать суда США и привержены соглашению о прекращении огня, достигнутому с Вашингтоном в 2025 году", - заявили собеседники агентства.
Три источника сообщили, что встреча состоялась в воскресенье. По словам двух из них, в организации переговоров участвовал Оман, выступающий посредником в региональных конфликтах.
Согласно одному из источников, в делегацию хуситов входил старший представитель движения Мохаммад Абдуссалам, находящийся под санкциями США. Другой источник подтвердил его присутствие и сообщил об участии еще одного высокопоставленного представителя хуситов Абдельмалика аль-Аджири. Американскую сторону, по данным двух источников, представляли сотрудники посольства.
Представитель Госдепартамента США не подтвердил факт встречи, заявив Рейтер, что обеспечение свободы судоходства в Красном море и предотвращение распространения терроризма с Ближнего Востока являются ключевыми интересами Вашингтона.
Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана нанести удары по хуситам в Йемене. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне их продвижения в районе Красного моря.
Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.