Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/ssha-873355328.html
США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters
США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters - 16.09.2026, ПРАЙМ
США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters
Представители США провели в минувшие выходные встречу с представителями йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в посольстве США в Омане, сообщили агентству... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:17+0300
2026-09-16T15:17+0300
мировая экономика
сша
красное море
йемен
дональд трамп
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873355328.jpg?1789561072
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Представители США провели в минувшие выходные встречу с представителями йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в посольстве США в Омане, сообщили агентству Рейтер пять источников, знакомых с ситуацией. "На встрече хуситы заявили американской стороне, что не намерены атаковать суда США и привержены соглашению о прекращении огня, достигнутому с Вашингтоном в 2025 году", - заявили собеседники агентства. Три источника сообщили, что встреча состоялась в воскресенье. По словам двух из них, в организации переговоров участвовал Оман, выступающий посредником в региональных конфликтах. Согласно одному из источников, в делегацию хуситов входил старший представитель движения Мохаммад Абдуссалам, находящийся под санкциями США. Другой источник подтвердил его присутствие и сообщил об участии еще одного высокопоставленного представителя хуситов Абдельмалика аль-Аджири. Американскую сторону, по данным двух источников, представляли сотрудники посольства. Представитель Госдепартамента США не подтвердил факт встречи, заявив Рейтер, что обеспечение свободы судоходства в Красном море и предотвращение распространения терроризма с Ближнего Востока являются ключевыми интересами Вашингтона. Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана нанести удары по хуситам в Йемене. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне их продвижения в районе Красного моря. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
сша
красное море
йемен
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, красное море, йемен, дональд трамп, джей ди вэнс
Мировая экономика, США, Красное море, ЙЕМЕН, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
15:17 16.09.2026
 
США провели тайные переговоры с хуситами в Омане, пишет Reuters

Reuters: США провели встречу с йеменским движением "Ансар Алла" в посольстве в Омане

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Представители США провели в минувшие выходные встречу с представителями йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в посольстве США в Омане, сообщили агентству Рейтер пять источников, знакомых с ситуацией.
"На встрече хуситы заявили американской стороне, что не намерены атаковать суда США и привержены соглашению о прекращении огня, достигнутому с Вашингтоном в 2025 году", - заявили собеседники агентства.
Три источника сообщили, что встреча состоялась в воскресенье. По словам двух из них, в организации переговоров участвовал Оман, выступающий посредником в региональных конфликтах.
Согласно одному из источников, в делегацию хуситов входил старший представитель движения Мохаммад Абдуссалам, находящийся под санкциями США. Другой источник подтвердил его присутствие и сообщил об участии еще одного высокопоставленного представителя хуситов Абдельмалика аль-Аджири. Американскую сторону, по данным двух источников, представляли сотрудники посольства.
Представитель Госдепартамента США не подтвердил факт встречи, заявив Рейтер, что обеспечение свободы судоходства в Красном море и предотвращение распространения терроризма с Ближнего Востока являются ключевыми интересами Вашингтона.
Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана нанести удары по хуситам в Йемене. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне их продвижения в районе Красного моря.
Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
 
Мировая экономикаСШАКрасное мореЙЕМЕНДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала