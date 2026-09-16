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США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний
США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний - 16.09.2026, ПРАЙМ
США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний
Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний "Аэрофлот", "ЮТэйр" (UTair) и "Азур Эйр" (Azur Air), следует из... | 16.09.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний "Аэрофлот", "ЮТэйр" (UTair) и "Азур Эйр" (Azur Air), следует из документов, размещенных для публичного ознакомления в федеральном регистре страны.
Как следует из документов, датированных 11 сентября, помощник министра торговли США Дэвид Питерс назвал продление ограничений обоснованными. Они вступают в силу немедленно.
Трем российским авиакомпаниям запрещено участвовать в сделках с товарами, программным обеспечением и технологиями, подпадающими под экспортный контроль США.
Другим компаниям и лицам также запрещено поставлять им подобную продукцию, содействовать ее приобретению, а также участвовать в обслуживании подпадающего под ограничения оборудования.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику.
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бизнес, сша, украина, владимир путин, ютэйр, аэрофлот
Бизнес, США, УКРАИНА, Владимир Путин, ЮТэйр, Аэрофлот
США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний
Минторг США продлил на год экспортные ограничения против трех российских авиакомпаний
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний "Аэрофлот", "ЮТэйр" (UTair) и "Азур Эйр" (Azur Air), следует из документов, размещенных для публичного ознакомления в федеральном регистре страны.
Как следует из документов, датированных 11 сентября, помощник министра торговли США Дэвид Питерс назвал продление ограничений обоснованными. Они вступают в силу немедленно.
Трем российским авиакомпаниям запрещено участвовать в сделках с товарами, программным обеспечением и технологиями, подпадающими под экспортный контроль США.
Другим компаниям и лицам также запрещено поставлять им подобную продукцию, содействовать ее приобретению, а также участвовать в обслуживании подпадающего под ограничения оборудования.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику.