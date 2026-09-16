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США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний

США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний - 16.09.2026, ПРАЙМ

США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний

Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний "Аэрофлот", "ЮТэйр" (UTair) и "Азур Эйр" (Azur Air), следует из... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T17:54+0300

2026-09-16T17:54+0300

2026-09-16T17:54+0300

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний "Аэрофлот", "ЮТэйр" (UTair) и "Азур Эйр" (Azur Air), следует из документов, размещенных для публичного ознакомления в федеральном регистре страны. Как следует из документов, датированных 11 сентября, помощник министра торговли США Дэвид Питерс назвал продление ограничений обоснованными. Они вступают в силу немедленно. Трем российским авиакомпаниям запрещено участвовать в сделках с товарами, программным обеспечением и технологиями, подпадающими под экспортный контроль США. Другим компаниям и лицам также запрещено поставлять им подобную продукцию, содействовать ее приобретению, а также участвовать в обслуживании подпадающего под ограничения оборудования. С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику.

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бизнес, сша, украина, владимир путин, ютэйр, аэрофлот