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США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний - 16.09.2026, ПРАЙМ
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США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний
США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний - 16.09.2026, ПРАЙМ
США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний
Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний "Аэрофлот", "ЮТэйр" (UTair) и "Азур Эйр" (Azur Air), следует из... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:54+0300
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бизнес
сша
украина
владимир путин
ютэйр
аэрофлот
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний "Аэрофлот", "ЮТэйр" (UTair) и "Азур Эйр" (Azur Air), следует из документов, размещенных для публичного ознакомления в федеральном регистре страны. Как следует из документов, датированных 11 сентября, помощник министра торговли США Дэвид Питерс назвал продление ограничений обоснованными. Они вступают в силу немедленно. Трем российским авиакомпаниям запрещено участвовать в сделках с товарами, программным обеспечением и технологиями, подпадающими под экспортный контроль США. Другим компаниям и лицам также запрещено поставлять им подобную продукцию, содействовать ее приобретению, а также участвовать в обслуживании подпадающего под ограничения оборудования. С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику.
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бизнес, сша, украина, владимир путин, ютэйр, аэрофлот
Бизнес, США, УКРАИНА, Владимир Путин, ЮТэйр, Аэрофлот
17:54 16.09.2026
 
США продлили на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний

Минторг США продлил на год экспортные ограничения против трех российских авиакомпаний

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний "Аэрофлот", "ЮТэйр" (UTair) и "Азур Эйр" (Azur Air), следует из документов, размещенных для публичного ознакомления в федеральном регистре страны.
Как следует из документов, датированных 11 сентября, помощник министра торговли США Дэвид Питерс назвал продление ограничений обоснованными. Они вступают в силу немедленно.
Трем российским авиакомпаниям запрещено участвовать в сделках с товарами, программным обеспечением и технологиями, подпадающими под экспортный контроль США.
Другим компаниям и лицам также запрещено поставлять им подобную продукцию, содействовать ее приобретению, а также участвовать в обслуживании подпадающего под ограничения оборудования.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику.
 
БизнесСШАУКРАИНАВладимир ПутинЮТэйрАэрофлот
 
 
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