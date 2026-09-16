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В США создали "Альянс по управлению энергопотреблением ИИ"
В США создали "Альянс по управлению энергопотреблением ИИ" - 16.09.2026, ПРАЙМ
В США создали "Альянс по управлению энергопотреблением ИИ"
Американские компании в среду создали "Альянс по управлению энергопотреблением ИИ" для развития индустрии дата-центров, сообщает портал Axios. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:40+0300
2026-09-16T18:40+0300
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технологии
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Американские компании в среду создали "Альянс по управлению энергопотреблением ИИ" для развития индустрии дата-центров, сообщает портал Axios. "Технологические гиганты Google и Nvidia объединились со стартапом Emerald AI, чтобы поддержать центры обработки данных, способные гибко регулировать потребление электроэнергии", - говорится в публикации. В альянс вошли 20 компаний и организаций из сферы ИИ и энергетики. Они намерены продвигать технологии, позволяющие дата-центрам снижать потребление электроэнергии в периоды высокой нагрузки на энергосеть, сказано на сайте коалиции. Такой подход якобы позволит быстрее подключать новые мощности, эффективнее использовать существующую энергосистему и сохранять доступность электроэнергии для американских потребителей, заявили в альянсе. Однако, как отмечает Axios, развитие дата-центров вызывает обеспокоенность жителей США из-за растущей нагрузки на энергосети. Согласно опросу Института энергетической политики Чикагского университета и центра AP-NORC, 84% американцев обеспокоены возможным влиянием дата-центров на местные цены на электроэнергию.
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технологии, сша, nvidia
В США создали "Альянс по управлению энергопотреблением ИИ"
Axios: Google и Nvidia создали альянс по управлению энергопотреблением ИИ
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Американские компании в среду создали "Альянс по управлению энергопотреблением ИИ" для развития индустрии дата-центров, сообщает портал Axios.
"Технологические гиганты Google и Nvidia объединились со стартапом Emerald AI, чтобы поддержать центры обработки данных, способные гибко регулировать потребление электроэнергии", - говорится в публикации.
В альянс вошли 20 компаний и организаций из сферы ИИ и энергетики. Они намерены продвигать технологии, позволяющие дата-центрам снижать потребление электроэнергии в периоды высокой нагрузки на энергосеть, сказано на сайте коалиции.
Такой подход якобы позволит быстрее подключать новые мощности, эффективнее использовать существующую энергосистему и сохранять доступность электроэнергии для американских потребителей, заявили в альянсе.
Однако, как отмечает Axios, развитие дата-центров вызывает обеспокоенность жителей США из-за растущей нагрузки на энергосети. Согласно опросу Института энергетической политики Чикагского университета и центра AP-NORC, 84% американцев обеспокоены возможным влиянием дата-центров на местные цены на электроэнергию.