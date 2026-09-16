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Суд в США прекратил дело против россиянина о нарушении экспортного контроля

Суд в США прекратил дело против россиянина о нарушении экспортного контроля - 16.09.2026, ПРАЙМ

Суд в США прекратил дело против россиянина о нарушении экспортного контроля

Суд в США постановил прекратить разбирательство по уголовному делу в отношении россиянина Дениса Постового, которого американские власти обвиняли в незаконных... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T22:33+0300

2026-09-16T22:33+0300

2026-09-16T22:33+0300

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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Суд в США постановил прекратить разбирательство по уголовному делу в отношении россиянина Дениса Постового, которого американские власти обвиняли в незаконных поставках микроэлектроники двойного назначения в Россию, следует из постановления суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Власти США обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Дениса Постового с правом повторного привлечения к ответственности. Защита Постового настаивала на окончательном закрытии дела без возможности возобновления обвинений. Суд удовлетворил ходатайство обвинения и прекратил дело с сохранением права на его повторное возбуждение", - говорится в постановлении. Как отмечается в документе, судья Лорен Алихан удовлетворила ходатайство обвинения и прекратила дело на том основании, что россиянин воспользовался процедурой добровольного выезда в рамках иммиграционного процесса и покинул США. Постовой покинул США и вылетел в Россию 29 декабря 2025 года. Разрешение на добровольный выезд за свой счет россиянину в октябре того же года предоставил американский иммиграционный судья, отклонив последующие попытки Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) заблокировать его отъезд, говорится в документе. Постового задержали во Флориде в сентябре 2024 года. Американские власти инкриминировали ему сговор с целью обмана властей США, нарушения закона об экспортном контроле, контрабанду и отмывание денег в связи с предполагаемыми поставками микроэлектроники двойного назначения в Россию.

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