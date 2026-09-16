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Глава ФРС: инфляция в США остается слишком высокой слишком долгое время - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Глава ФРС: инфляция в США остается слишком высокой слишком долгое время
Глава ФРС: инфляция в США остается слишком высокой слишком долгое время - 16.09.2026, ПРАЙМ
Глава ФРС: инфляция в США остается слишком высокой слишком долгое время
Инфляция в США остается чересчур высокой слишком долгое время, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T23:29+0300
2026-09-16T23:29+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Инфляция в США остается чересчур высокой слишком долгое время, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш. "Очевидный факт заключается в том, что инфляция чересчур высока слишком долгое время. И показатели нынешнего лета не говорят мне, что основные тенденции существенно улучшились", - сказал Уорш журналистам. По его словам, базовые показатели производственных и потребительских цен находятся на уровне около 3,2% и 2,4%. "Мы должны быть уверены, что базовая инфляция четко и с достаточной скоростью движется к той цели, которую мы наметили", - добавил Уорш. По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
23:29 16.09.2026
 
Глава ФРС: инфляция в США остается слишком высокой слишком долгое время

Глава ФРС Уорш: инфляция в США остается слишком высокой слишком долгое время

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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Инфляция в США остается чересчур высокой слишком долгое время, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш.
"Очевидный факт заключается в том, что инфляция чересчур высока слишком долгое время. И показатели нынешнего лета не говорят мне, что основные тенденции существенно улучшились", - сказал Уорш журналистам.
По его словам, базовые показатели производственных и потребительских цен находятся на уровне около 3,2% и 2,4%.
"Мы должны быть уверены, что базовая инфляция четко и с достаточной скоростью движется к той цели, которую мы наметили", - добавил Уорш.
По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.
 
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