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Цены на бензин снизились в 21 регионе России - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Цены на бензин снизились в 21 регионе России
Цены на бензин снизились в 21 регионе России - 16.09.2026, ПРАЙМ
Цены на бензин снизились в 21 регионе России
Стоимость бензина на неделе с 8 по 14 сентября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:22+0300
2026-09-16T19:27+0300
россия
севастополь
крым
тыва
александр новак
росстат
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 8 по 14 сентября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Севастополе стал дешевле на 6,77%, а более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в Крыму. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в Новосибирской и Томской областях. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах. Так, в Тыве, Забайкальском и Алтайском краях, а также в Кировской, Калужской, Свердловской, Вологодской, Пензенской, Тюменской и Иркутской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Калмыкии, Приморском крае, Санкт-Петербурге, а также Липецкой, Курской, Нижегородской, Сахалинской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, севастополь, крым, тыва, александр новак, росстат
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ, ТЫВА, Александр Новак, Росстат
19:22 16.09.2026 (обновлено: 19:27 16.09.2026)
 
Цены на бензин снизились в 21 регионе России

Росстат: бензин с 8 по 14 сентября подешевел в 21 регионе России

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 8 по 14 сентября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Севастополе стал дешевле на 6,77%, а более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в Крыму.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в Новосибирской и Томской областях.
В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах. Так, в Тыве, Забайкальском и Алтайском краях, а также в Кировской, Калужской, Свердловской, Вологодской, Пензенской, Тюменской и Иркутской областях бензин подешевел более чем на 0,5%.
В Калмыкии, Приморском крае, Санкт-Петербурге, а также Липецкой, Курской, Нижегородской, Сахалинской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
РОССИЯСЕВАСТОПОЛЬКРЫМТЫВААлександр НовакРосстат
 
 
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