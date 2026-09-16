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Цены на бензин снизились в 21 регионе России

Цены на бензин снизились в 21 регионе России - 16.09.2026, ПРАЙМ

Цены на бензин снизились в 21 регионе России

Стоимость бензина на неделе с 8 по 14 сентября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:22+0300

2026-09-16T19:22+0300

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россия

севастополь

крым

тыва

александр новак

росстат

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 8 по 14 сентября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Севастополе стал дешевле на 6,77%, а более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в Крыму. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в Новосибирской и Томской областях. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах. Так, в Тыве, Забайкальском и Алтайском краях, а также в Кировской, Калужской, Свердловской, Вологодской, Пензенской, Тюменской и Иркутской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Калмыкии, Приморском крае, Санкт-Петербурге, а также Липецкой, Курской, Нижегородской, Сахалинской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

севастополь

крым

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россия, севастополь, крым, тыва, александр новак, росстат