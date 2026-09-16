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Страны БРИКС подтвердили нацеленность на расширение расчетов в нацвалютах

Страны БРИКС подтвердили нацеленность на расширение расчетов в нацвалютах - 16.09.2026, ПРАЙМ

Страны БРИКС подтвердили нацеленность на расширение расчетов в нацвалютах

Страны БРИКС подтвердили нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:56+0300

2026-09-16T12:56+0300

2026-09-16T12:56+0300

россия

мировая экономика

сергей рябков

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Страны БРИКС подтвердили нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Подтверждена нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах и повышение устойчивости в условиях нестабильной геополитической и геоэкономической конъюнктуры, в первую очередь - за счет развития надежных инструментов поддержки практического сотрудничества", - сказал Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС. Шерпа России в БРИКС также отметил, что страны объединения условились продолжить совместную работу над проектами трансграничной платежной инициативы, расчетно-депозитарной инфраструктуры, перестраховочной компании, зерновой биржи БРИКС и новой инвестиционной платформы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, сергей рябков