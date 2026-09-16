https://1prime.ru/20260916/strany-873348255.html
Страны БРИКС подтвердили нацеленность на расширение расчетов в нацвалютах
Страны БРИКС подтвердили нацеленность на расширение расчетов в нацвалютах - 16.09.2026, ПРАЙМ
Страны БРИКС подтвердили нацеленность на расширение расчетов в нацвалютах
Страны БРИКС подтвердили нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:56+0300
2026-09-16T12:56+0300
2026-09-16T12:56+0300
россия
мировая экономика
сергей рябков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873348255.jpg?1789552594
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Страны БРИКС подтвердили нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Подтверждена нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах и повышение устойчивости в условиях нестабильной геополитической и геоэкономической конъюнктуры, в первую очередь - за счет развития надежных инструментов поддержки практического сотрудничества", - сказал Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС.
Шерпа России в БРИКС также отметил, что страны объединения условились продолжить совместную работу над проектами трансграничной платежной инициативы, расчетно-депозитарной инфраструктуры, перестраховочной компании, зерновой биржи БРИКС и новой инвестиционной платформы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сергей рябков
РОССИЯ, Мировая экономика, Сергей Рябков
Страны БРИКС подтвердили нацеленность на расширение расчетов в нацвалютах
Замглавы МИД Рябков: страны БРИКС подтвердили нацеленность на расширение расчетов
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Страны БРИКС подтвердили нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Подтверждена нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах и повышение устойчивости в условиях нестабильной геополитической и геоэкономической конъюнктуры, в первую очередь - за счет развития надежных инструментов поддержки практического сотрудничества", - сказал Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС.
Шерпа России в БРИКС также отметил, что страны объединения условились продолжить совместную работу над проектами трансграничной платежной инициативы, расчетно-депозитарной инфраструктуры, перестраховочной компании, зерновой биржи БРИКС и новой инвестиционной платформы.