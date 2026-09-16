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Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова
Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова - 16.09.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом бывшего президента... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:27+0300
2026-09-16T10:27+0300
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алексей хотин
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агентство по страхованию вкладов
асв
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом бывшего президента этого банка Алексея Нефедова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд признал обоснованной и включил в реестр требований кредиторов Нефедова его задолженность перед "Югрой" в размере более 17,3 миллиарда рублей. Такую сумму Замоскворецкий суд столицы ранее взыскал солидарно с него, экс-бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего председателя правления этого банка Дмитрия Шиляева и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ. Финансовым управляющим Нефедова утвержден арбитражный управляющий Александр Жуков из ассоциации "Меркурий". Процедура введена пока до марта 2027 года. Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
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финансы, банки, бизнес, москва, алексей хотин, югра, агентство по страхованию вкладов, асв
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Алексей Хотин, ЮГРА, Агентство по страхованию вкладов, АСВ
10:27 16.09.2026
 
Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова

Арбитраж Москвы признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом бывшего президента этого банка Алексея Нефедова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд признал обоснованной и включил в реестр требований кредиторов Нефедова его задолженность перед "Югрой" в размере более 17,3 миллиарда рублей.
Такую сумму Замоскворецкий суд столицы ранее взыскал солидарно с него, экс-бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего председателя правления этого банка Дмитрия Шиляева и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ.
Финансовым управляющим Нефедова утвержден арбитражный управляющий Александр Жуков из ассоциации "Меркурий". Процедура введена пока до марта 2027 года.
Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
 
ФинансыБанкиБизнесМОСКВААлексей ХотинЮГРААгентство по страхованию вкладовАСВ
 
 
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