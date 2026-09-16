https://1prime.ru/20260916/sud-873338988.html
Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова
Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова - 16.09.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом бывшего президента... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:27+0300
2026-09-16T10:27+0300
2026-09-16T10:27+0300
финансы
банки
бизнес
москва
алексей хотин
югра
агентство по страхованию вкладов
асв
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873338988.jpg?1789543661
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом бывшего президента этого банка Алексея Нефедова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд признал обоснованной и включил в реестр требований кредиторов Нефедова его задолженность перед "Югрой" в размере более 17,3 миллиарда рублей.
Такую сумму Замоскворецкий суд столицы ранее взыскал солидарно с него, экс-бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего председателя правления этого банка Дмитрия Шиляева и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ.
Финансовым управляющим Нефедова утвержден арбитражный управляющий Александр Жуков из ассоциации "Меркурий". Процедура введена пока до марта 2027 года.
Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, бизнес, москва, алексей хотин, югра, агентство по страхованию вкладов, асв
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Алексей Хотин, ЮГРА, Агентство по страхованию вкладов, АСВ
Суд признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова
Арбитраж Москвы признал банкротом бывшего президента банка "Югра" Нефедова
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом бывшего президента этого банка Алексея Нефедова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд признал обоснованной и включил в реестр требований кредиторов Нефедова его задолженность перед "Югрой" в размере более 17,3 миллиарда рублей.
Такую сумму Замоскворецкий суд столицы ранее взыскал солидарно с него, экс-бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего председателя правления этого банка Дмитрия Шиляева и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ.
Финансовым управляющим Нефедова утвержден арбитражный управляющий Александр Жуков из ассоциации "Меркурий". Процедура введена пока до марта 2027 года.
Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.