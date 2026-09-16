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Суд подтвердил банкротство экс-директора московского филиала банка "Югра" - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Суд подтвердил банкротство экс-директора московского филиала банка "Югра"
Суд подтвердил банкротство экс-директора московского филиала банка "Югра" - 16.09.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил банкротство экс-директора московского филиала банка "Югра"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции, которая по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) признала... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:44+0300
2026-09-16T12:44+0300
финансы
россия
бизнес
москва
алексей хотин
агентство по страхованию вкладов
югра
асв
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции, которая по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) признала банкротом осужденного бывшего директора московского филиала банка "Югра" Нину Чернову и открыла процедуру реализации ее имущества. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу Черновой на вынесенное в июне постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляция тогда отменила определение арбитражного суда Москвы, который в марте ввел в отношении Черновой только начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Судебный акт первой инстанции в апелляции обжаловали и должник, и заявитель. Так, Чернова указывала, что долг в размере более 17,3 миллиарда рублей, ставший основанием для подачи заявления о банкротстве, был уже погашен третьими лицами, а именно компаниями "Ритм", "Аксиома", "Даслер" и "Дерби", в рамках уголовного дела. Суд, однако, отметил, что возмещение ущерба по уголовному делу не может быть признано допустимым способом возмещения причиненного преступлением вреда банку, "поскольку исключает возможность направления поступивших денежных средств в конкурсную массу банка для последующего распределения между кредиторами", так как на эти деньги наложен арест. В то же время апелляционный суд в июне удовлетворил жалобу АСВ, просившего перейти сразу к финальной процедуре банкротства Черновой, минуя стадию реструктуризации, учитывая, что она осуждена за совершение умышленного преступления в сфере экономики. Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил экс-бенефициара "Югры" Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима, бывшего президента банка Алексея Нефедова - к восьми с половиной годам, бывшего предправления Дмитрия Шиляева - к восьми годам, а Чернову - к шести. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
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финансы, россия, бизнес, москва, алексей хотин, агентство по страхованию вкладов, югра, асв
Финансы, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Алексей Хотин, Агентство по страхованию вкладов, ЮГРА, АСВ
12:44 16.09.2026
 
Суд подтвердил банкротство экс-директора московского филиала банка "Югра"

Суд подтвердил банкротство экс-директора московского филиала банка "Югра" Нины Черновой

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции, которая по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) признала банкротом осужденного бывшего директора московского филиала банка "Югра" Нину Чернову и открыла процедуру реализации ее имущества.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу Черновой на вынесенное в июне постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Апелляция тогда отменила определение арбитражного суда Москвы, который в марте ввел в отношении Черновой только начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов.
Судебный акт первой инстанции в апелляции обжаловали и должник, и заявитель. Так, Чернова указывала, что долг в размере более 17,3 миллиарда рублей, ставший основанием для подачи заявления о банкротстве, был уже погашен третьими лицами, а именно компаниями "Ритм", "Аксиома", "Даслер" и "Дерби", в рамках уголовного дела.
Суд, однако, отметил, что возмещение ущерба по уголовному делу не может быть признано допустимым способом возмещения причиненного преступлением вреда банку, "поскольку исключает возможность направления поступивших денежных средств в конкурсную массу банка для последующего распределения между кредиторами", так как на эти деньги наложен арест.
В то же время апелляционный суд в июне удовлетворил жалобу АСВ, просившего перейти сразу к финальной процедуре банкротства Черновой, минуя стадию реструктуризации, учитывая, что она осуждена за совершение умышленного преступления в сфере экономики.
Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил экс-бенефициара "Югры" Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима, бывшего президента банка Алексея Нефедова - к восьми с половиной годам, бывшего предправления Дмитрия Шиляева - к восьми годам, а Чернову - к шести.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
 
ФинансыРОССИЯБизнесМОСКВААлексей ХотинАгентство по страхованию вкладовЮГРААСВ
 
 
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