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Суд прекратил производство по иску дочки Т-Банка к "Росгеологии"

Суд прекратил производство по иску дочки Т-Банка к "Росгеологии" - 16.09.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил производство по иску дочки Т-Банка к "Росгеологии"

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, требовавшей взыскать с государственного АО "Росгеология" | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:45+0300

2026-09-16T13:45+0300

2026-09-16T13:45+0300

бизнес

россия

росгеология

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, требовавшей взыскать с государственного АО "Росгеология" свыше 89 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее от ответчика в суд поступило заявление об утверждении мирового соглашения. Текст соглашения с условиями договоренностей пока не опубликован. Этот иск поступил в суд в феврале. Основания исковых требований и другие подробности спора не сообщались. "Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства. В июле прошлого года "Росгеология", как сообщалось, полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росгеология