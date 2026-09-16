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Суд прекратил производство по иску дочки Т-Банка к "Росгеологии"
Суд прекратил производство по иску дочки Т-Банка к "Росгеологии" - 16.09.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил производство по иску дочки Т-Банка к "Росгеологии"
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, требовавшей взыскать с государственного АО "Росгеология" | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:45+0300
2026-09-16T13:45+0300
2026-09-16T13:45+0300
бизнес
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росгеология
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, требовавшей взыскать с государственного АО "Росгеология" свыше 89 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее от ответчика в суд поступило заявление об утверждении мирового соглашения. Текст соглашения с условиями договоренностей пока не опубликован.
Этот иск поступил в суд в феврале. Основания исковых требований и другие подробности спора не сообщались.
"Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
В июле прошлого года "Росгеология", как сообщалось, полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
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бизнес, россия, росгеология
Бизнес, РОССИЯ, Росгеология
Суд прекратил производство по иску дочки Т-Банка к "Росгеологии"
Суд прекратил производство по иску "РБ Лизинг" к "Росгеологии" на 89 миллионов рублей
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, требовавшей взыскать с государственного АО "Росгеология" свыше 89 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее от ответчика в суд поступило заявление об утверждении мирового соглашения. Текст соглашения с условиями договоренностей пока не опубликован.
Этот иск поступил в суд в феврале. Основания исковых требований и другие подробности спора не сообщались.
"Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
В июле прошлого года "Росгеология", как сообщалось, полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.